Глава СКР раскритиковал работу начальника управления СК в Челябинской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания по вопросам расследования преступлений против несовершеннолетних раскритиковал работу руководителя следственного управления по Челябинской области Петра Решетникова. Поводом стали недостатки в ходе расследования уголовного дела по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка в регионе.

«Председатель СК России отметил значимые недостатки, допущенные в рамках расследования уголовного дела по факту оставления в опасности ребенка. Он был обнаружен без зимней одежды и обуви на морозе», — сообщают в пресс-службе СКР.

Затронутый главой СК инцидент произошел вечером 15 ноября в Южноуральске. В одно из отделений банка пришел пьяный мужчина и привел с собой босого мальчика, а затем ушел, оставив ребенка. Мальчика доставили в больницу с признаками обморожения.

Как установили полицейские, мать четырехлетнего мальчика ушла за двумя младшими детьми, оставив его под присмотром отца, который распивал спиртное со своим знакомым. Когда последний вышел на улицу, мальчик, самостоятельно одевшись, вышел следом за ним.