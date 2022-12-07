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Коммерсантъ FM
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Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья на 6%

Минстрой предложил увеличить норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 88 737 руб. Норматив вырастет на 6,4% (5,3 тыс. руб.), его установят на первое полугодие 2023 года. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале правовых актов.

Ведомство также предлагает утвердить показатели средней стоимости квадратного метра жилья по каждому региону России. В частности, впервые будут введены нормативы для Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. В них он также составит 88,7 тыс. руб.

В первом полугодии 2022 года нормативная стоимость была установлена на уровне 69 261 руб., во втором полугодии — 83 420 руб. Норматив стоимости квадратного метра используется для расчетов размера соцвыплат отдельным категориям граждан на покупку или строительство жилья, а также при переселении из аварийного фонда.

30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В ноябре российские войска покинули правобережную часть Херсонской области, в том числе столицу региона город Херсон. Эта территория находится под контролем Украины.

Лаура Кеффер

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