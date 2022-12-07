Правительство Петербурга отказалось от дальнейшего выкупа доли в «Теплосети»

Петербургское правительство свернуло программу выкупа доли в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», приобретя к настоящему моменту почти 40% предприятия, сообщает «Деловой Петербург». Причину в Смольном и в самой «Теплосети» не раскрывают.

«Бюджетные инвестиции в обмен на акции АО "Теплосеть СПб" в 2022 году не предоставлялись и на 2023 год не запланированы», — приводит издание слова собеседника в городском Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

При этом еще в начале года на общем собрании акционеров «Теплосети» было принять решение о проведении допэмиссии акций на 2,56 млрд рублей. В бюджете города была заложена соответствующая сумма, однако она исчезла оттуда в его финальной версии, принятой Заксобранием в ноябре.

Инвестпрограмма по выкупу акций «Теплосети» началась в 2019 году. На эти цели предполагалось потратить из городской казны 14,5 млрд рублей, но за три года предприятие получило лишь 7 млрд.

Сейчас уставный капитал АО «Теплосеть СПб» составляет около 38,8 млрд рублей.

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