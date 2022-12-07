Челябинская область договорилась о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ»

Правительство Челябинской области и корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер и гендиректор корпорации Сергей Суханов, сообщает пресс-служба главы региона.

Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам развития туристической инфраструктуры и индустрии гостеприимства на Южном Урале для увеличения туристического потока и обеспечения социально-экономического развития области.

Кроме Челябинской области, корпорация также подписала соглашения со Ставропольским краем, Архангельской, Волгоградской и Тюменской областями.

В число объектов, которые «Туризм.РФ» будет создавать совместно с инвесторами и властями Челябинской области, входят бальнеологический курорт «Сапфир Урала» и всесезонный многофункциональный курорт «Аджигардак».