Деревянные многоэтажки сколачивают тренд

В России начали возводить многоквартирные дома из дерева. Проектом занимается компания, подконтрольная АФК «Система». Она уже построила первые такие здания в Вологодской и Нижегородской областях. В перспективе структура намерена охватить и более северные регионы страны. Насколько безопасно жить в деревянной многоэтажке? И заинтересует ли такая недвижимость покупателей? Разбиралась Лилия Галявиева.

Самый высокий в мире деревянный многоквартирный дом находится в Норвегии: это 18-этажное строение, вмещающее не только апартаменты, но и ресторан, отель и офисы. Похожие, но чуть более скромные по высоте проекты есть в Австрии, Великобритании и других западных странах.

Материалом для таких зданий служат CLT-панели — это плиты из нескольких склеенных слоев древесины. И итоговый продукт ничем не уступает более привычным кирпичным или железобетонным конструкциям, - говорит основатель компании Good Wood Александр Дубовенко: «Современные технологии позволяют строить комфортные долговечные постройки. Многие до сих пор верят, что дерево — пожароопасный материал. Но деревянные стены не горят. При больших сечениях дерево является огнеупорным материалом, то есть оно не просто не горит, оно позволяет защищать конструкции от пожара».

Для производителей древесины такие проекты, особенно после того, как лесопромышленная продукция попала под санкции ЕС — находка. Не случайно деревянные многоэтажки в России начала строить компания, аффилированная с АФК «Системой» — все-таки корпорации принадлежит один из крупнейших игроков в этой области — Segezha Group.

И поскольку сырья в стране предостаточно, себестоимость деревянных многоквартирных домов будет относительно невысокой, говорит независимый эксперт Ольга Магилина: «Проекты из CLT могут оказаться интереснее, чем железобетон и даже ЛСТК — это металлоконструкции. Во-первых, за счет того, что древесина — сырье, которого внутри страны в достатке.

Панели приезжают на стройплощадку уже высокой степени готовности и собираются очень быстро. Все это удешевляет процесс и конечный продукт для покупателя».

Правда, говорить о том, что подобные проекты в России станут массовым явлением, собеседники “Ъ FM” не готовы. Девелоперам по-прежнему интереснее возводить здания по несколько десятков этажей, а средняя высотность деревянных многоквартирных домов — это четыре-пять этажей.

И на большой объем подобной недвижимости просто не найдется покупателей, говорит генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько: «Предпочтения все равно отдают традиционным материалам — это кирпич и бетон. Приобретать недвижимость, построенную по новым технологиям, люди, как правило, не готовы, только если стоимость таких объектов значительно ниже — более чем на 30%.

Влияет и историческая память. Для многих деревянный многоквартирный дом — это барак.

Даже в городах-миллионерах еще можно увидеть достаточное количество таких построек. Это тоже будет мешать продвижению подобных объектов именно для постоянного проживания».

Ниша, которую, по мнению экспертов, могут занять дома из CLT-панелей —это коммерческая недвижимость, включая гостиницы, а также социальные объекты, например, школы. И не последнюю роль в этом играет скорость строительства: на возведение деревянного объекта обычно уходит меньше года.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".