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Лучшие студенты Самарского ГАУ стали именными стипендиатами Россельхозбанка

Лучшие учащиеся Самарского государственного аграрного университета стали именными стипендиатами Россельхозбанка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Стипендиальные свидетельства пяти талантливым студентам балакавриата и магистратуры, а также аспиранту вуза вручил директор самарского регионального филиала банка Раиль Багдалов. Ежегодно победителями конкурсного отбора на получение стипендии становятся лучшие учащиеся аграрных вузов, которые занимаются научной деятельностью, участвуют в различных олимпиадах и тематических

конференциях, а также являются активными участниками культурной жизни учебного заведения.

По словам Раиля Багдалова, помимо стипендий банк также реализует разные проекты: агрохакатоны, марафон знаний, конкурсы для студентов агровузов страны. Недавно был организован конкурс «Агролидеры России», в котором приняли участие более 2,3 тыс. студентов из 71 специализированного вуза.

Евгений Чернов

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