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Поисковики Нововоронежской АЭС провели для школьников «Уроки мужества»

Поисковым отрядом и военно-историческим клубом «Пересвет» Нововоронежской АЭС при поддержке Первичной профсоюзной организации НВ АЭС организована масштабная патриотическая акция.

Фото: поисковый отряд "Пересвет"

В День Неизвестного Солдата в «Культурно-досуговом центре» Нововоронежа поисковики НВ АЭС совместно с коллегами из военно-исторического клуба «За отвагу» Воронежа провели открытые «Уроки мужества» для учеников СОШ №1, 2, 3 и 4. В мероприятии приняли участие более 500 человек.

«Наша страна пережила много потрясений, выдержала серьезные испытания. Необходимо делать все для сохранения памяти о подвигах предков, которые не жалели своих жизней для процветания Родины. Тот, кто знает свою историю, никогда не поведется на хитрые обещания врагов. Пожелаю вам вырасти патриотами родного края и любимой России», - обратился к школьникам и их родителям заместитель директора НВ АЭС по экономике и финансам Николай Нетяга.

Участникам мероприятия была представлена просветительская лекция на тему 80-летия освобождения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков. Особый интерес у детей вызвала выставка экспонатов, которые были найдены в ходе экспедиций, организованных Поисковым движением Концерна «Росэнергоатом». Здесь же военные аниматоры представили макеты оружия и униформы бойцов Красной Армии.

«Очень правильно проводить Урок мужества в День Неизвестного солдата. Это делается для того, чтобы правдивые страницы истории обеспечивали связь времен и поколений. Потому что никто и ничто не сможет затмить память о славных свершениях нашего народа», - выразила уверенность председатель Совета ветеранов НВ АЭС Валентина Кудрявцева.

3 декабря - День неизвестного солдата в России. Призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских воинов, которые погибли в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, а их имена остались неизвестными. Это дань благодарности защитникам Родины, на чьи могилы никогда не лягут цветы, к кому не могут прийти поклониться их родственники.

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