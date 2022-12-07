Руководителя клининговой организации в Ижевске обвиняют в невыплате заработной платы семи женщинам

В столице Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего руководителя организации, которого обвиняют в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что руководитель компании по оказанию клининговых услуг свыше двух месяцев не оплачивал труд семи работницам организации, выполнявшим свои обязанности в учреждениях Ижевска.

В рамках расследования допрошены потерпевшие и сотрудники, проведены обыск по месту жительства обвиняемого и бухгалтерские судебные экспертизы.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму выше 2,8 млн руб. для обеспечения возможного наказания в виде штрафа или конфискации имущества, а также возмещения потерпевшим вреда. Уголовное дело в отношении мужчины, которому грозит до трех лет лишения свободы, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.