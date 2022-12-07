Исторический дом Рукавишникова в Нижнем Новгороде реконструируют под гостиницу

Объект культурного наследия (ОКН) регионального значения — дом Рукавишникова на улице Большой Печерской, 21 — планируют реконструировать под гостиницу. Об этом сообщается на сайте минграда Нижегородской области.

В этом месте снимали фильм «Жмурки». На стене здания есть граффити с героями мультфильма «Чип и Дейл», стилизованное под кино.

План реконструкции разработало предприятие «Архитектоника» по заказу ООО «Сервис-А». Архитектурный совет рекомендовал продолжить работу по реконструкции здания с учетом согласования с региональным управлением охраны ОКН.

Елена Ковалева