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Исторический дом Рукавишникова в Нижнем Новгороде реконструируют под гостиницу

Объект культурного наследия (ОКН) регионального значения — дом Рукавишникова на улице Большой Печерской, 21 — планируют реконструировать под гостиницу. Об этом сообщается на сайте минграда Нижегородской области.

В этом месте снимали фильм «Жмурки». На стене здания есть граффити с героями мультфильма «Чип и Дейл», стилизованное под кино.

План реконструкции разработало предприятие «Архитектоника» по заказу ООО «Сервис-А». Архитектурный совет рекомендовал продолжить работу по реконструкции здания с учетом согласования с региональным управлением охраны ОКН.

Елена Ковалева

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