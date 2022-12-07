На реконструкцию насосной станции в Уфе направят до 239 млн рублей

ГУП «Уфаводоканал» на конкурсе 13 января выберет подрядчика реконструкции канализационной насосной станции (КНС) со строительством напорного коллектора на пересечении улицы 50 лет СССР и проспекта Юлаева, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 239,7 млн руб. Источником финансирования являются заемные средства, полученные «Уфаводоканалом» от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также собственные средства компании.

Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2023 года.

Майя Иванова

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