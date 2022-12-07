В Ульяновске откроется производство алюминиевых банок для напитков

Завод по производству алюминиевых банок для напитков откроется в Ульяновске. Проект реализует российская компания «Арнест». Об этом сообщает региональное правительство.

«Завод планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года на базе индустриального парка "Заволжье"»,– говорится в сообщении.

В рамках проекта планируется создание до 200 новых рабочих мест. Сумма инвестиций составит свыше десяти млрд руб.

Ранее алюминиевые банки для напитков в России выпускала американская компания Ball Corporation. Однако в марте текущего года предприятие сообщило о прекращении работы в стране.

Георгий Портнов