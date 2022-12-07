В Башкирии участники СВО смогут получить сертификаты на газификацию жилых домов

Правительство Башкирии внесло изменения в порядок выдачи сертификатов на газификацию частных домов. Теперь сертификаты номиналом 100 тыс. руб. могут получить участники специальной операции. Ранее господдержкой могли воспользоваться только участники Великой Отечественной войны, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым, опубликовано на портале правовой информации.

Господдержку может получить сам военнослужащий или его близкие родственники: супруга, родители или опекуны, бабушки и дедушки, дети. При этом они должны постоянно проживать в Башкирии, являться собственниками или иметь долю в праве собственности жилого дома, в котором они проживают совместно с участником СВО не менее трех лет.

Карина Мамаева

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