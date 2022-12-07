Валерий Кириллов вступит в должность худрука Волковского театра 8 декабря

Завтра, 8 декабря, состоится официальное вступление Валерия Кириллова в должность художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова. Господина Кириллова коллективу представит представитель Минкульта РФ. Указ о назначении уже подписан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предложение о назначении худруком театра Валерий Кириллов принял от министра культуры РФ Ольги Любимовой. Об этом стало известно еще 17 ноября, до сегодняшнего дня оформлялись все необходимые документы.

Господин Кириллов с 1989 года — артист Волковского театра. В период с 2001 по 2005 год он уже был худруком театра. После смерти Сергея Пускепалиса обязанности исполнял директор театра Герман Громов.

Алла Чижова

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