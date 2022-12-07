В России впервые сертифицированы противогололедные реагенты по ГОСТ

Уральский завод противогололедных материалов (ООО «УЗПМ») получил сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р 58427-2020 на противогололедные материалы (ПГМ). Сертификаты соответствия на подобную продукцию были выданы в Национальной системе сертификации в Российской Федерации впервые.

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Сертификацию проводило ФБУ «Волгоградский центр стандартизации, метрологии и испытаний» – единственный в стране орган по сертификации, аккредитованный на проведение сертификации ПГМ в соответствии с национальными стандартами.

Полученные результаты сертификации подтверждают, что ПГМ ООО «УЗПМ» отвечают всем требованиям, установленным в ГОСТ Р 58427-2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия». Успешную процедуру сертификации в Национальной системе сертификации прошли твердые, комбинированные и двухфазные средства борьбы против скользкости.

Как отмечают эксперты, новый ГОСТ предъявляет высокие требования к современным реагентам в вопросах экологичности и коррозионной активности, вдвое ужесточая требование по воздействию на металлические элементы городской среды. При этом средства борьбы с гололедом, применяемые в пешеходных зонах, не должны оказывать воздействие на обувь и должны быть гипоаллергенными. А поскольку новый стандарт добивается еще и снижения запыленности в городах, ужесточены требования к размерам гранул мелкой фракции, которыми обрабатывают дороги зимой.

ПГМ ООО «УЗПМ» полностью соответствуют требованиям национального стандарта, и соответствующие данные внесены в Реестр объектов оценки соответствия Росстандарта.

– Специалисты службы сертификации и исследований продукции предприятия внимательно следят за новыми требованиями, предъявляемыми к экологической безопасности и качеству продукции, проводят работу по подготовке и согласованию документов, выполняя все условия системы сертификации, – комментирует директор службы сертификации и исследований продукции Марина Демина. – Подтверждение соответствия продукции ГОСТ – важная и неотъемлемая часть деятельности предприятия по выпуску качественной продукции, соответствующей всем экологическим, технологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ», входит в бизнес-сообщество WTG) – одно из крупнейших предприятий на рынке противогололедных материалов в Российской Федерации и СНГ, располагающее мощностями по производству до 1 млн тонн в год экологичных средств борьбы со льдом марки «Бионорд». Продукция поставляется более чем в 50 регионов РФ, в страны СНГ и Евросоюза, удостоена наград конкурсов «100 лучших товаров России», «Российское качество», «Экология XXI века», имеет всю необходимую разрешительную документацию: экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, паспорт безопасности химической продукции, сертификат соответствия добровольной системы сертификации «Промтехстандарт». В составе основных производственных активов ООО «УЗПМ» – производственные площадки в Пермском крае (г. Краснокамск) и Московской области (г. Долгопрудный).