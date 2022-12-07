Петербургские депутаты уточнили, что считать выходными днями при оформлении штрафов за нарушение тишины

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в окончательном чтении законопроект, уточняющий понятие выходных дней в действующем «законе о тишине». Поправки потребовались для устранения пробела в Трудовом кодексе, определяющим выходным днем лишь воскресенье.

Согласно поправкам, «закон о тишине» распространяется на территории Петербурга на субботу, воскресенье и все государственные праздники, если по официальному производственному календарю они не являются рабочими днями. Нарушение права граждан на отдых наказывается для физических лиц штрафом в 5 тыс. рублей на 50 тыс. рублей — для должностных, юрлиц — на 1 млн рублей.

Напомним, в марте текущего года контроль за исполнением «закона о тишины» был возложен на полицию.

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