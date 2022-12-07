Комитет по развитию туризма Волгоградской области реорганизуют

В администрация Волгоградской области анонсировали структурные изменения, которые произойдут с 1 января.

С нового года комитет по развитию туризма региона войдет в состав комитета экономической политики и развития области.

Заместитель губернатора Анна Писемская пояснила, что реорганизация позволит привести региональную структуру в соответствие с федеральной, где функции Ростуризма переданы Министерству экономического развития РФ.

«Новая структура позволит задействовать больше экономических механизмов, весь потенциал профильного ведомства для развития туристической отрасли»,- заметила она.

Марина Ковалева