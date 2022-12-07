В Ижевске начался ремонт женской консультации на ул. Родниковой

В столице Удмуртии начался капитальный ремонт женской консультации Городской поликлиники №10 по улице Родниковой. Об этом сообщает в Telegram вице-премьер региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эльвира Пинчук, Telegram Фото: Эльвира Пинчук, Telegram

В помещениях акушерско-гинекологического отделения предстоит замена вентиляции, дверей, напольного покрытия коридоров, реконструкция регистратуры, а также туалетных комнат и ремонт операционной. В настоящее время работы проходят на первом этаже.

Отмечается, что во время ремонтов прием пациенток приостанавливаться не будет.