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В Ижевске начался ремонт женской консультации на ул. Родниковой

В столице Удмуртии начался капитальный ремонт женской консультации Городской поликлиники №10 по улице Родниковой. Об этом сообщает в Telegram вице-премьер региона Эльвира Пинчук.

Фото: Эльвира Пинчук, Telegram

Фото: Эльвира Пинчук, Telegram

В помещениях акушерско-гинекологического отделения предстоит замена вентиляции, дверей, напольного покрытия коридоров, реконструкция регистратуры, а также туалетных комнат и ремонт операционной. В настоящее время работы проходят на первом этаже.

Отмечается, что во время ремонтов прием пациенток приостанавливаться не будет.

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