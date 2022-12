Пора отправляться на каток в новых Chopard. Культовая линия женских часов с подвижными бриллиантами Happy Sport рассказывает в этом году о зимних сугробах и об узорах на голубом льду.

Часы Chopard Happy Snowflakes

Фото: Chopard

Фото: Chopard

В Happy Snowflakes на искусно обработанном белом посеребренном циферблате кружатся легендарные танцующие бриллианты вместе с золотой снежинкой. Это напомнит стеклянный снежный шар, символ Рождества. На голубом циферблате вместе с движущимися бриллиантами есть и маленький башмачок с серебристым коньком. Как будто бы напоминание о том, что новый рисунок года мы можем начертить и сами, был бы крепок лед.

Серьги Parure Atelier с изумрудами

Фото: Parure Atelier

Фото: Parure Atelier

В Parure Atelier сумеют найти для новогоднего подарка драгоценный камень любого цвета, размера, чистоты и прочих характеристик. Откуда бы, из какого месторождения на земном шаре, он ни происходил, опытные дизайнеры и ювелиры придумают ему достойное обрамление. Ну а в коллекциях готовых украшений среди самых популярных камней — изумруды. Широкий выбор огранок, размеров, характеристик дополняет возможность выбора камня по месторождению — из Колумбии или Замбии. В последнее время вырос спрос и на изумруды с Урала. Их любят за редкий зеленый оттенок, аналога которому нет в мире. Ведь именно цвет — главный параметр, по которому стоит выбирать изумруд. Чем он ярче и насыщеннее, тем выше ценность камня. Впрочем, и нежный Pastel Green, и глубокий Vivid Green способны покорить сердце и моментально влюбить в себя. А разве не это главное в подарке?

В ресторане отеля «Балчуг Кемпински»

Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

Отель «Балчуг Кемпински» расскажет своим гостям «Зимнюю сказку». В программе — встреча Нового года напротив заснеженного Кремля под настоящий, а не телевизионный бой курантов на Спасской башне.

25 декабря в «Балчуге» устраивается традиционный семейный бранч, меню которого составил шеф-повар Андрей Кагокин. Среди более 100 наименований блюд есть угощения на любой вкус: от устриц, сашими и свежих морепродуктов до запеченной утки с яблоками, блинов с красной икрой, грибами и соленьями, пирожков и вареников. К бранчу обещано шампанское и другие напитки без ограничений. Но это только подготовка к новогоднему ужину 31 декабря.

Главному празднику года отдан весь отель. В зале «Библиотека» королевский гала-ужин начнется в 22:30. На открытой террасе можно порадоваться зимней Москве. Из банкетного зала «Москва» открываются панорамные виды на Кремль и храм Василия Блаженного. Более приватная обстановка обещана в залах «Суздаль» и «Палех». И наконец, можно насладиться семейным праздником в любом из номеров и сьютов, куда вам подадут специальное праздничное сет-меню от шефа.

Не будут скучать и маленькие гости, которых ждет «Детский Новый год» с Дедом Морозом, хороводом вокруг праздничной елки, лакомствами и сладкими подарками.

Закончить веселую ночь все гости залов «Библиотека» и «Москва» смогут в предоставленном им бесплатном номере с доступом в бассейн, джакузи и сауну, где после новогоднего отдыха так приятно расслабиться и восстановить силы. Праздник ожидается нешуточный.

Браслет из новой коллекции Enchanted Lotus от De Beers

Фото: De Beers

Фото: De Beers

Новинка ювелирного дома De Beers, браслет из коллекции Enchanted Lotus, имеет все шансы стать идеальным подарком к Новому году и Рождеству. Эти украшения подходят абсолютно всем и сочетаются с любым нарядом. Их можно носить не снимая хоть целый день. Драгоценный лотос на браслете — из желтого золота, он инкрустирован желтыми бриллиантами по контуру и сверкает центральным бесцветным бриллиантом покрупнее.

Сегодня Enchanted Lotus — классика и одна из самых узнаваемых коллекций дома. Однако в классике возможны эксперименты: под конец 2022 года драгоценный лотос De Beers впервые засиял на плетеных шнурках красного, черного и розового цветов. На шнурках ювелиры предусмотрительно завязали по паре узелков: они не только регулируют ширину браслета, но и, как говорит старинное предание, помогают «ухватить» удачу. Да и магию бриллиантов никто не отменял, все-таки у дома De Beers они всегда были одними из самых лучших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Украшение из коллекции Paper Planes от российского бренда Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Украшение из коллекции Paper Planes от российского бренда Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Следующая фотография 1 / 2 Украшение из коллекции Paper Planes от российского бренда Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya Украшение из коллекции Paper Planes от российского бренда Liza Borzaya Фото: Liza Borzaya

Новая коллекция российского ювелирного бренда Liza Borzaya посвящена бумажным самолетикам. Креативный директор бренда Елизавета Борзунова в работе над украшениями часто использует сразу несколько редких техник, вот и в создании новой коллекции Paper Planes участвовали шесть мастеров совершенно разных направлений. Специалист по микропаве закрепил бриллианты разного размера так, что каждый камень словно парит на тончайших золотых креплениях. Мастер гильоше вручную выгравировал на крыльях золотых самолетиков параллельные линии равной глубины, поверх которых мастер-эмальер нанес несколько слоев горячей эмали с художественной росписью. В результате броши и подвески выглядят точь-в-точь как самолетики, сложенные из листов газеты или школьной тетрадки в клетку. Благодаря собственному производству бренд Liza Borzaya может предложить своим клиентам любую персонализацию. На крыле самолета можно написать любовное послание, нарисовать портрет или сделать лазерную гравировку по золоту. Производство такого украшения займет от 110 до 144 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подвеска из коллекции Cheers от российского ювелирного бренда Geoma Jewelry Фото: GEOMA Jewelry Подвески из коллекции Cheers от российского ювелирного бренда Geoma Jewelry Фото: GEOMA Jewelry Подвеска из коллекции Cheers от российского ювелирного бренда Geoma Jewelry Фото: GEOMA Jewelry Следующая фотография 1 / 3 Подвеска из коллекции Cheers от российского ювелирного бренда Geoma Jewelry Фото: GEOMA Jewelry Подвески из коллекции Cheers от российского ювелирного бренда Geoma Jewelry Фото: GEOMA Jewelry Подвеска из коллекции Cheers от российского ювелирного бренда Geoma Jewelry Фото: GEOMA Jewelry

Вдохновленный самым волшебным временем года, российский ювелирный бренд Geoma Jewelry создал коллекцию подвесок Cheers, изображающих бокалы для новогоднего вечера. Лаконичные и легкие, они выполнены из белого, желтого или розового золота и двух сапфировых стекол, между которыми расположились цветные драгоценные бусины. В бокале для игристого сверкают желтые сапфиры, в винном — мерцают рубины, в коктейльном — переливаются изумруды. Такое украшение не только моментально создаст праздничное настроение, но и расскажет о вкусах его владелицы. Вам шампанского или бордо? Мне — Geoma Jewelry!

Основательница российского бренда одежды Sans Merci Ксения Попова

Фото: Sans Merci

Фото: Sans Merci

Основательница российского бренда одежды Sans Merci Ксения Попова назвала свою марку в честь героини знаменитой баллады английского поэта Джона Китса «La belle dame sans merci», безжалостной красавицы. Клиентки марки отнюдь не беспощадны, как Прекрасная дама Китса, но их объединяет интеллектуальная сексуальность — основа концепции бренда Sans Merci. Ксения создает безупречно сидящие вещи. Именно это, а не откровенные вырезы и провокационные детали, делает такой привлекательной и одежду, и ее обладательниц. Здесь и женские смокинги, и платья а-ля Мэрилин Монро с иллюзией наготы (но только иллюзией!), и пиджаки с элементами ручной работы, и роскошный вечерний жакет с плюмажем из настоящих перьев, и сверкающие коктейльные наряды с декором из пайеток, и, конечно же, еще одна «французская вещь» — petite robe noire, маленькое черное платье. Ксения Попова — сторонница концепции разумного потребления, поэтому вещи Sans Merci выпускаются небольшими тиражами.

Подарочные карты сети Henderson разного номинала

Фото: Henderson

Фото: Henderson

Любой мужчина, в чьем гардеробе преобладают офисные и вечерние классические костюмы, знает, что, даже обладая идеальной фигурой, не так уж просто подобрать идеально сидящие брюки, пиджак и рубашку. Поэтому такой мужчина наверняка оценит самый, пожалуй, лучший сюрприз к Новому году — подарочную карту сети Henderson. Даритель может выбрать дизайн карты и ее номинал — до 100 тыс. рублей. Картой можно оплатить индивидуальный пошив Henderson Su Misura — счастливый получатель подарка сможет заказать для себя рубашку, брюки, пиджак, смокинг или пальто точно по мерке и из той ткани, которая ему больше всего нравится. И добавить подходящие аксессуары — галстук и платок-паше. Кстати, карту Henderson можно подарить и женщине: бренд также предлагает пошив дамских рубашек.

Во время показа новой осенне-зимней коллекции Agent Provocateur

Фото: Agent Provocateur

Фото: Agent Provocateur

Новая коллекция британского бренда соблазнительного нижнего белья Agent Provocateur навеяна культовым фильмом Пола Верхувена «Showgirls» (1995) и его героинями — женственными и дерзкими одновременно. «Карантинные ограничения превратились в воспоминание. Мы наверстываем упущенное и готовы к гламуру и приключениям!» — утверждает Сара Шоттон, креативный директор Agent Provocateur. В ее осенне-зимней коллекции-2022/23 есть все: блеск драгоценностей и яркие неоновые цвета — бирюзовый, розовый, коралловый; анималистичные принты и классический контраст красного и черного; разнообразные материалы — от натурального шелка до экокожи, от винила до гипюра. Дизайнер не скупится на соблазнительные детали: цепочки, стразы, пайетки, перья.

Клиентки Agent Provocateur, как и героини «Showgirls», любят театральность и эпатаж. В новой коллекции бренда для раскованных игр подойдут корсеты Malorey и Dinkka, портупея Laylia и комплект для «доминатрикс» Zarya с маской из латекса. Для сцены соблазнения в будуаре — прозрачный тюль женственной модели Emmy-Lou и винтажный стиль pin-up в комплекте Moore с оборками на поясе. Чтобы полностью вжиться в образ танцовщицы, есть комплекты Tatianna и Talisha с декором из подвижных цепочек или бюстгальтер и трусики Tylee, дизайн которых — кристаллы и надпись Love — навеяны эстетикой хип-хопа 1990-х. Кстати, есть и мужская модель в рэперском стиле — розовые или черные шорты-боксеры Jax. Отдельная линия коллекции — домашняя одежда: пижамы, ночные сорочки, пеньюары, халаты и кимоно.

Новогодние каникулы — идеальное время для отдыха на тропических островах. Для солнечных ванн на пляже в бикини Tora из материи с эффектом «мокрой ткани» и занятий фитнесом и йогой в кроп-топах, джоггерах, худи и легинсах из спортивной коллекции Rayley в новой цветовой гамме: синий деним, леопардовый принт на красном фоне и черный с блестками. И конечно, для вечеринок у бассейна в купальнике Jema с крупными разноцветными кристаллами или Kazzia с зеркальными деталями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото из рекламной кампании новой коллекции итальянского бренда Pollini Фото: Pollini Сумка из новой коллекции итальянского бренда Pollini Фото: Pollini Следующая фотография 1 / 2 Фото из рекламной кампании новой коллекции итальянского бренда Pollini Фото: Pollini Сумка из новой коллекции итальянского бренда Pollini Фото: Pollini

Ни одна женщина в мире не откажется принять в подарок на Новый год шелковый платок или новую сумку. Тем более если это трендовая модель из актуальной осенне-зимней коллекции-2022/23 итальянского бренда Pollini. В популярнейшей коллекции бренда Heritage с моментально узнаваемым лого-паттерном вышла лимитированная серия Heritage Starlight. Впервые Heritage «перекрасился» в элегантный navy и дополнил логотипы оригинальным золотым принтом. Дизайнеры использовали синий фон как карту звездного неба, по которой разбросаны созвездия из страз, крупные звезды, кометы и словно выведенное каллиграфическим почерком название капсульной линии. Металлическая накладка с символом бренда — литерой P, обрамленной лавровым венком,— тоже напоминает созвездие или даже галактику. В «капсулу» вошли все популярные модели сумок Heritage: практичная хобо, вместительный тоут, сумочка-кроссбоди на длинном ремешке, крупный клатч на золоченой цепочке, «докторский баул» в стиле 1930-х и, конечно, компактный городской рюкзак. Приятные дополнения — брелок со звездами и полумесяцем и шелковый платок-каре со все тем же «небесным» принтом. Коллекция продается в сети бутиков No One и интернет-магазине noone.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Во время показа новой капсульной коллекции 1980-х Pinko Dress To Impress от итальянского бренда Pinko Фото: Pinko Во время показа новой капсульной коллекции 1980-х Pinko Dress To Impress от итальянского бренда Pinko Фото: Pinko Во время показа новой капсульной коллекции 1980-х Pinko Dress To Impress от итальянского бренда Pinko Фото: Pinko Во время показа новой капсульной коллекции 1980-х Pinko Dress To Impress от итальянского бренда Pinko Фото: Pinko Следующая фотография 1 / 4 Во время показа новой капсульной коллекции 1980-х Pinko Dress To Impress от итальянского бренда Pinko Фото: Pinko Во время показа новой капсульной коллекции 1980-х Pinko Dress To Impress от итальянского бренда Pinko Фото: Pinko Во время показа новой капсульной коллекции 1980-х Pinko Dress To Impress от итальянского бренда Pinko Фото: Pinko Во время показа новой капсульной коллекции 1980-х Pinko Dress To Impress от итальянского бренда Pinko Фото: Pinko

Компания Pinko решила «поиграть в ретро» и выпустила капсульную коллекцию для вечеринок в стиле диско 1980-х Pinko Dress To Impress. В ней нет места застенчивости или консерватизму: это вещи для девушек любого возраста, которым в этот вечер на дискотеке снова семнадцать. И по такому случаю у Pinko есть все необходимое. Клоке и панбархат, переливающийся атлас и каскады пайеток, объемные формы из жатой тафты и платья на тонких бретелях из струящейся бахромы, соблазнительные атласные платья-комбинации, драпировки и декор из страз. Коктейльные мини-платья с корсажем и провокационными декольте и жакеты-болеро обманчиво строгого кроя, которые предлагается надевать на голое тело. Облегающие платья в пол с разрезом почти до талии. Длинные бархатные перчатки, клатчи цвета фуксии со стразами и остроносые сапожки на шпильке. Дизайнеры не сдерживались в подборе палитры коллекции, устроив настоящий дискотечный фейерверк цвета: тут и синий электрик, и пламенно-алый, и анилиново-розовый, и лиловый, и, конечно, классическое сочетание черного и кипенно-белого.

Фото из рекламной кампании бренда Mastersuit

Фото: Mastersuit

Фото: Mastersuit

Современная вечерняя мужская мода куда смелее, чем прежде. В середине прошлого века большинство мужчин надевали на «красную дорожку», в оперу, на коктейль или раут черный смокинг и даже не задумывались о каких-то других вариантах. В наши дни все изменилось: мода с увлечением «играет в классику», позволяя себе множество смелых вариаций. Например, российская компания Mastersuit получила известность благодаря своей коллекции мужских вечерних нарядов. Идеально скроенные смокинги бренда расшиты стеклярусом. В качестве альтернативы смокингу в театр можно надеть «богемный» пиджак из бархата с атласными лацканами. На смену скучным серым и синим костюмам стандартного вида пришли великолепно сидящие по фигуре «двойки» в чуть избыточном, но безупречном южноитальянском стиле — так называемого неаполитанского покроя. А для неформальных выходов — в ночной клуб или на веселую вечеринку с друзьями — подойдет не костюм, а эффектный бомбер или худи с золотистыми переливами пайеток.

Фото из рекламной кампании новой коллекции Pal Zileri

Фото: Pal Zileri

Фото: Pal Zileri

Испанская лестница и виа дель Корсо, холм Джаниколо и Колизей, замок Святого Ангела, Пантеон и фонтан Треви… Рим прекрасен в любое время года, и зимой, когда лучи солнца разгоняют легкий туман, он так же великолепен, как и всегда. Новая кампания Pal Zileri приглашает всех желающих совершить короткое путешествие по Риму с обаятельными спутниками: моделью и арт-куратором Томмазо де Бенедиктисом и музыкантом Лео Напьером. Молодые люди, которых запечатлел объектив известного фотографа Стефано Галуцци, идеально воплощают ключевую концепцию Pal Zileri — effortless attitude, «непринужденный подход». Непринужденность во всем: в работе и отдыхе, увлечениях и личных отношениях — девиз клиентов итальянского бренда. Для них открывают свои двери кафе Giolitti (лучший в городе эспрессо), историческая барберия Peppino (место встречи политиков и знаменитостей) и респектабельное лобби отеля Lungotevere. И везде будет по достоинству оценена элегантность костюмов, шерстяных пальто со съемным подкладом, пиджаков в стиле smart casual из твида или дамасского бархата, поло из джерси и клубных блейзеров в духе Лиги плюща, знаковых курток Oyster Jacket и Field Jacket и кашемирового трикотажа Pal Zileri.

Интерьеры культурной турбазы «Молодость»

Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

Культурная турбаза «Молодость» на Алтае предлагает встретить снежный Новый год в духе оттепели. Художественный руководитель арт-отеля Алексей Карахан и команда инвесторов вдохнули новую жизнь в бывшую спортбазу «Юность». Их идея — дать возможность погрузиться в необыкновенно живописную дикую жизнь горного Алтая, не поступившись ничем в привычном комфорте. Никаких палаток, вместо них удобные бревенчатые дома-номера для маленьких и больших семей.

Для гостей «Молодости» придуманы тысяча и одно развлечение, среди которых путешествия в самые живописные уголки Алтая. Это можно сделать с сопровождающими, а можно отправиться на вылазку самостоятельно, взяв напрокат машину. Любителей горных лыж порадуют снежные склоны в Манжероке. Искателей сибирского тепла — фирменная кедровая баня. Создатели турбазы гордятся тем, что их гостей ждет аутентичная кухня из местных продуктов, которые поставляют поварам алтайские фермеры. Главное блюдо в гастротрактире «Довольный дракон» — баран на вертеле.

Интерьеры культурной турбазы «Молодость»

Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

Вода из целебных минеральных источников, свежий горный воздух, волшебная дикая природа, но плюс к этому утренний кофе в лаунж-баре, занятия йогой, электробайки и велосипеды, кино и концерты. «Команда Молодости вашей», как подписываются создатели культбазы, сделала удивительный проект, перенеся хипстерский рай с московских

Патриарших прудов в алтайские горы на берег горной речки Катуни.

Новогодний фестиваль здесь начнется 28 декабря и продлится до 10 января. Алексей Карахан и его команда очень советуют не пропустить молодость. Или снова ее вернуть.

Интерьеры отеля Portrait Milano

Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

Новый пятизвездный отель Portrait Milano потрясет даже тех, кто давно изучил назубок Милан, модную столицы Италии. Жемчужина барочной архитектуры, бывшая духовная семинария, еще недавно спрятанная за глухими воротами, с декабря наполняется жизнью, радостью и блеском.

Реконструкцию памятника выполнил знаток старой и новой архитектуры Микеле де Лукки. По его замыслу в самом фешенебельном районе Милана на Корсо Венеция городу откроется новая прямоугольная Пьяцца-дель-Куадрилатеро, обрамленная двухъярусной колоннадой исторического здания. На эту площадь выйдут витрины разместившихся в галереях модных бутиков и террасы баров и ресторанов, доверенных молодому, но уже знаменитому шефу из Пьемонта Альберто Куадрио. На втором этаже разместятся 73 роскошных номера, интерьеры для которых создавал архитектор Микеле Бонан.

Интерьеры отеля Portrait Milano

Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

Спокойствие и уют номеров будут оттенены весельем и радостью городской жизни на Пьяцца-дель-Куадрилатеро. В дни миланских недель моды внутренний двор бывшей семинарии размером с настоящую миланскую площадь сможет превратиться в великолепную сцену для модных показов. Это и понятно, поскольку Portrait Milano принадлежит к Lungarno Collection, одному из драгоценных брендов семьи Ferragamo. После флорентийского Portrait Firenze и римского Portrait Roma это их третий семейный «портрет» — в интерьере Милана.

Приготовление пиццы в итальянском ресторане Assunta Madre

Фото: Assunta Madre

Фото: Assunta Madre

Итальянский ресторан Assunta Madre празднует Новый год с итальянским меню и российской эстрадой.

Ресторан, вошедший в список рекомендаций Michelin 2022, готовится встретить 2023 год. В центре Зимнего сада уже установлена елка. Шеф-повар ресторана Кателло Сансоне приготовил специальное зимнее меню, в котором генуэзские Scialatielli соседствуют с камчатским крабом и трюфелем, а запеченная нога козленка — с осьминогом.

На новогоднем ужине подадут ньокки с креветками, в качестве главного блюда — запеченную целиком рыбу, а также оригинальный праздничный десерт от шеф-кондитера Бека Караева. «Думаю, гости, приходя к нам, смогут прочувствовать атмосферу Италии, не выезжая из Москвы»,— говорит Сансоне.

Ужин начнется джаз-бэндом и продолжится живой музыкой кавер-группы «СтереоЛюди». Хэдлайнер вечера — лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец со своими хитами «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Звезды 3000».

Блюда в ресторане О2 Lounge by Genesis

Фото: The Carlton Moscow

Фото: The Carlton Moscow

В The Carlton Moscow вас ждут гастрономические открытия.

Ресторан О2 Lounge by Genesis в отеле пересмотрел свою концепцию — теперь в тренде простая роскошь — и пригласил нового шеф-повара Тома Колетта. Француз по происхождению и ценитель русской культуры по личному выбору, за годы жизни в Москве Тома научился виртуозно использовать локальные сезонные продукты. Следуйте рекомендациям шефа в меню, и ужин вас не разочарует. Для начала — амисбуш, так по-французски называют легкую закуску. Затем — террин из утки с луковым мармеладом и маринованным изюмом, мильфей с улитками с хрустящим виноградным листом и соусом из свежих трав, картофельный гратен с трюфелем. В финале — десерт: кальвадос суфле с сорбетом шисо. Искушенные гурманы могут забронировать Chef’s Table с авторским дегустационным меню от Колетта.

«Рождественское полено» в ресторане La Reserve Geneve

Фото: La Reserve Geneve

Фото: La Reserve Geneve

В La Reserve Geneve согревают праздники новым «Рождественским поленом».

Женевский отель находится на окраине города и похож скорее на роскошную виллу, построенную современным архитектором на зеленой траве на берегу озера. Он рассчитан на неспешную медитацию, гастрономические удовольствия и редкие вылазки в город, которые можно предпринять не только на машине, но и на красавце-катере, настоящем венецианском motoscafo, привезенном в Швейцарию владельцами отеля.

Отель известен не только своим удобством, необычными интерьерами работы знаменитого француза Жака Гарсиа, выдержанными в стиле южноафриканских сафари-лоджей. В La Reserve Geneve приходят специально за шедеврами его гениального кондитера Пьер-Алена Рушона.

Все гости отеля получают в качестве комплимента его фирменный шоколадный кекс. Но более всего талант шеф-кондитера раскрывается в традиционном рождественском торте-«полене», без которого праздник немыслим, словно без елки или без «Jingle Bells». За его «поленьями» тянутся сластены со всех концов Швейцарии и из соседней Франции. В этом году рождественский десерт состоит из нежного бисквита, молочного шоколада, ванильного мусса, жареной гречки, мусса из копченого темного шоколада и пралине из пьемонтского фундука. «Полено» можно будет заказать на сайте отеля через сервис La Reserve at Home начиная с середины декабря и до конца месяца. Гори огнем, любая диета!

Гостья в отеле Baglioni Resort Maldives SPA

Фото: Baglioni

Фото: Baglioni

Отель Baglioni Resort Maldives SPA составил лечебный коктейль из новогодних угощений и духовных практик.

На Мальдивах Рождество и Новый год встречают по-разному — например, в погружении к елкам коралловых рифов, украшенных игрушками цветных рыбок. Или в постижении своего внутреннего «я» вместе с опытнейшими учителям медитации, рэйки и кундалини-йоги. Но южным радостям здесь можно предаваться хоть каждый день, а в новогоднюю ночь отель вспоминает о своих итальянских корнях, сделав темой гала-ужина Dolce vita, добавив экзотический индоокеанский акцент к чудесам европейской кухни.

Праздники начинаются с католического Рождества, которое отмечают прямо на океанском берегу в ресторане Taste — и трудно представить себе декорацию величественнее. Веселье продолжится на следующий день, когда рождественский бранч будет подан здесь же, на пляже, и мальдивское солнце будет отражаться в бокалах с шампанским. Вечером праздничные столы накроют в итальянском ресторане Gusto.

Как мы и привыкли, череда праздников завершится празднованием православного Рождества. И конечно, в промежутках никто не помешает веселиться каждый вечер без расписания, устраивая частные приемы при свете факелов или аперитивы в баре у бассейна.

Гости во время новогодних праздников в отеле Лотте Отель Москва

Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

Лотте Отель Москва предлагает москвичам новогоднее путешествие в собственный город.

Незабываемый опыт — сделав всего один шаг с Новинского бульвара, оказаться в совершенно новом измерении. Зимние каникулы в мире «Лотте» — это возможность спокойно провести время вместе с семьей, порадовав детей и себя подарками в онлайн-магазине отеля, а затем продлив новогодний праздник на первые январские дни.

Гостям отеля обещают комплимент в виде шоколадного зайца, который должен будет позаботиться о том, чтобы новый год оказался счастливее прошедших. Жизнь по восточному календарю с его 12-летним циклом подходит московскому отелю, появившемуся в Москве как раз 12 лет назад.

Качества The Leading Hotels of the World, к которым принадлежит и московский отель, можно оценить именно в неспешном проведении времени. Для взрослых оно пролетит в посещении салона Mandara SPA, использующего косметические линии Elemis и Kerstin Florian, и напомнит расслабляющий отдых на Бали. Для детей — в показах любимых фильмов в Lotte pop-up cinema, а для всей семьи — в гастрономических удовольствиях в ресторанах отеля, вроде итальянского OVO или японского MEGUmi с его потрясающим аттракционом открытой кухни. Чем не путешествие в Токио на рынок Цукидзи, в Милан или на Бали, только без виз, самолетов и очередей в аэропортах.

Интерьеры отеля Jumeirah Muscat Bay Oman

Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

Отель Jumeirah Muscat Bay Oman расположился в четверти часа езды от оманской столицы Маската, в уединенной бухте Бандар-Джисса между горами Хаджар и Оманским заливом. Гостей ждут 206 декорированных в арабском стиле номеров и люксов с видом на океан. Для поклонников уединенного отдыха предназначены пять небольших летних домов и роскошная Sanctuary Villa с собственными бассейнами. За гастрономические впечатления гостей отвечают кулинарный директор Клаудио Диели, под началом которого объединены пять разных гастроплощадок, и шеф-повар Кристиано Гоаттина. Расслабиться гости могут в Talise Spa, где используют косметику Sodashi, 111Skin, Sacra и MarocMaroc, а поплавать с аквалангом — на пляже Sunrise Beach, где открыт сертифицированный PADI-центр дайвинга.

Виды курорта InterContinental Maldives Maamunagau Resort

Фото: пресс-служба отеля

Фото: пресс-служба отеля

Рождество на тропических островах — что может быть лучше? Только Рождество с приятными сюрпризами — такими, какие приготовил для постояльцев курорт InterContinental Maldives Maamunagau Resort. Обладательница мишленовской звезды шеф Анита Ло приготовит южноамериканские завтраки в кафе Umi, средиземноморский ужин в ресторане The Lighthouse и трапезу на пляже с блюдами из ее собственного нью-йоркского ресторана Annisa. А в канун православного Рождества, 6 января, Анита сварит борщ. Вместо шампанского гостей ждут авторские коктейли от Анн-Лиз Жуэнн — одной из немногих женщин-флейр-барменов (жонглеров бутылками) в мире. 30 декабря состоится шоу Анн-Лиз, а 2 января она займет место за стойкой Sunset Bar под сеты DJ Mia Rudich, участницы топ-75 лучших женщин-диджеев мира. В Новый год принято гадать — гости узнают будущее у популярного индийского таролога Суниты Нараяна.

Отели Radisson Collection предлагают выбрать лучшую декорацию для новогодней ночи. Это может быть Москва с панорамой празднующей столицы из окон одной из легендарных высоток — Radisson Collection Hotel, Moscow — или берег Черного моря с видом на пляж и на кавказские горы в Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi.

Вид на отель Radisson Collection Hotel, Moscow

Фото: Radisson

Фото: Radisson

В московском Radisson Collection Hotel, Moscow праздник пройдет в окружении 55 тщательно украшенных елок. Но в этом сказочном лесу невозможно заблудиться. Каждому найдется место по вкусу. Гостям предлагают особый жанр камерных праздников в роскошных люксах отеля. Новый год принято встречать в кругу семьи вместе с самыми близкими друзьями, и для этого как нельзя лучше подойдут необыкновенные интерьеры «авторских» люксов (в том числе 370-метровый «Президентский», «Коллекшн Люкс» или «Резиденция Люкс»), дополненные безукоризненным обслуживанием и специальным меню от шеф-повара Radisson Collection Hotel, Moscow Александра Тинякова.

Виды отеля Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi

Фото: Radisson

Фото: Radisson

В этом году для гостей Radisson Collection Paradise Resort & Spa, Sochi разработана программа с французским акцентом — в стиле знаменитого парижского кабаре Moulin Rouge. Это не только выступления артистов, но и новогоднее меню французской кухни от шеф-повара отеля Ярослава Недумова. Снег в Сочи редкость, но праздник здесь отмечают со страстью и весельем, радуясь подаркам не только под новогодними елками, но и под новогодними пальмами.

Вид на отель Mercure Нижний Новгород Центр

Фото: Андрей Коробков / предоставлено Mercure

Фото: Андрей Коробков / предоставлено Mercure

Отель Mercure Нижний Новгород Центр — лучший новогодний адрес, чтобы посетить волжскую столицу старой России. Он находится в самом центре города, всего в 15 минутах от вокзала, и может стать отправной точкой для самых интересных городских экскурсий.

В номере отеля Mercure Нижний Новгород Центр

Фото: Андрей Коробков / предоставлено Mercure

Фото: Андрей Коробков / предоставлено Mercure

В Нижнем Новгороде есть что посмотреть. Столица всероссийской ярмарки и чудес волжского модерна, он же советский Горький с его монументами ар-деко и передовой промышленной архитектурой 1930-х, может похвастаться одной из самых красивых в России крепостей — Нижегородским кремлем с его мощными башнями и стенами, спускающимися с холма к Волге. Оценить ее панораму можно со знаменитой Чкаловской лестницы. Но город, укорененный в прошлом, смотрит в будущее. Для любителей новой художественной культуры обязателен поход в центр современного искусства «Арсенал».

В номере отеля Mercure Нижний Новгород Центр

Фото: Андрей Коробков / предоставлено Mercure

Фото: Андрей Коробков / предоставлено Mercure

Достоинства Mercure — не только его расположение, но и удобство на уровне самых строгих европейских требований к четырехзвездным отелям, которых придерживается международная группа Accor. В гостинице 80 номеров различных категорий — от стандартных до сьютов. Прекрасно приспособленный для деловых конференций, отель затихает для спокойного отдыха в длинные зимние каникулы от католического до православного Рождества.

Новогоднюю ночь стоит отпраздновать в ресторане отеля, где обещан гала-ужин от шефа, а затем пойти смотреть на прекрасную волжскую перспективу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вид на курорт Caesars Palace Dubai Фото: пресс-служба отеля В номере отеля Caesars Palace Dubai Фото: пресс-служба отеля Следующая фотография 1 / 2 Вид на курорт Caesars Palace Dubai Фото: пресс-служба отеля В номере отеля Caesars Palace Dubai Фото: пресс-служба отеля

На пляже пятизвездного курорта Caesars Palace Dubai вам обеспечена настоящая новогодняя жара. Из номеров отеля, расположенного на берегу искусственного острова Блуотерс в марине Дубая, открывается прекрасный вид на Персидский залив. Прямо перед Caesars Palace Dubai — 1,7 км нетронутой береговой линии и 500-метровый частный пляж. Пляжные клубы и пять бассейнов с регулируемой температурой делают этот отель лучшим местом отдыха для гостей всех возрастов. У вас есть возможность выбрать между спокойным ничегонеделанием на берегу и посещениями спа и безудержным весельем в ресторанах и клубах, прогулками по морю и визитами в расположенные неподалеку торговые центры и роскошные бутики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ресторан Bacchanal в отеле Caesars Palace Dubai Фото: пресс-служба отеля Блюдо в ресторане Bacchanal отеля Caesars Palace Dubai Фото: пресс-служба отеля Следующая фотография 1 / 2 Ресторан Bacchanal в отеле Caesars Palace Dubai Фото: пресс-служба отеля Блюдо в ресторане Bacchanal отеля Caesars Palace Dubai Фото: пресс-служба отеля

Рождество отель предлагает встретить в ресторане Bacchanal под открытым небом в атмосфере теплого семейного праздника и под лучами настоящих рождественских звезд. Ну а на Новый год предусмотрен торжественный ужин в стиле «Зимней страны чудес», где специальные блюда от лучших поваров ресторанов Caesars Palace Dubai будут приправлены выступлениями известных артистов. В полночь гости смогут попрощаться с уходящим 2022 годом на «вечеринке обратного отсчета» с незабываемым видом на фейерверк на фоне марины Дубая.

Витаминный комплекс Ester-C Plus Immune Complex от Solgar

Фото: Solgar

Фото: Solgar

Если новогодний марафон еще толком не начался, а уже мучительно хочется лечь в постель и не вставать до конца праздников, организму явно нужна поддержка. Ведь усталость, упадок сил и настроения сигнализируют о снижении иммунитета — и о том, что уровень стресса явно вышел за разумные пределы. На помощь приходит Ester-C Plus Immune Complex — новый комплекс от Solgar, всемирно известного бренда витаминов с 75-летней историей. Главный герой этого комплекса, конечно же, витамин С, но в особой запатентованной форме. Он быстро усваивается и не раздражает слизистую желудка, а также стимулирует наших главных защитников — белые кровяные тельца — в течение 24 часов. Кроме него в состав входит комплекс витаминов и минералов, необходимых для поддержки иммунитета: витамины А, С, D3, B6, B5, B12, биотин, цинк и фолиевая кислота. Формула дополнена натуральными экстрактами бузины, эхинацеи и астрагала: они повышают защитные силы организма.

Все компоненты Ester-C Plus Immune Complex — мощные антиоксиданты. Они не только помогают защищать организм от вирусов, но и в целом заряжают энергией, оздоравливают кожу и снижают уровень стресса. Одним словом, именно то, что нужно каждому из нас в преддверии праздников.

Косметические средства Skintellectual Solutions

Фото: Skintellectual Solutions

Фото: Skintellectual Solutions

Skintellectual Solutions — новый на российском рынке, но давно зарекомендовавший себя в Европе космецевтический бренд со штаб-квартирой во Франкфурте и лабораторией в Вероне. Его кредо — забота о коже, основанная на последних достижениях науки. На то, чтобы разработать линейку собственных средств, бренду потребовались несколько лет и команда лучших экспертов со всего мира. Но это того стоило: так, удалось разработать технологию Hyalosphere, обеспечивающую доставку активных ингредиентов в глубокие слои тканей.

Одна из главных задач Skintellectual Solutions — защищать кожу от вредного воздействия свободных радикалов, возвращать ей красоту и здоровье с помощью инновационных антиоксидантов. Средства бренда созданы в концепции skinimalism — простые эффективные формулы, отсутствие лишних ингредиентов, лаконичная упаковка. Эксперты Skintellectual Solutions предлагают не множить количество баночек на полке, а покупать минимум действительно работающих продуктов.

В линейке представлено 16 средств: 13 микроэмульсий, маска, тонер и масло для тела. Микроэмульсии — ноу-хау бренда: они не перегружают кожу и быстрее доставляют активные вещества. У каждой из них своя задача. Например, микроэмульсия AHRedetox — маст-хэв для жителей больших городов. Redox System избавляет от последствий UV-излучения, а Alpha Arbutin 2% борется с пигментацией и глубоко увлажняет. Удобно, что все средства Skintellectual Solutions укладываются в модную концепцию mix & match: их можно сочетать со своими любимыми очищающими средствами и масками других брендов.

Центр красоты и долголетия Enhel перед новогодними праздниками предлагает особую процедуру с настоящим золотом

Фото: Enhel

Фото: Enhel

Центр красоты и долголетия Enhel для подготовки к праздникам предлагает эффективную альтернативу инвазивным уходам — золотой anti-age. Слово «золотой» нужно понимать буквально: для ритуала используются средства с содержанием 24-каратного сусального золота. Японские ученые — а их разработкам в Enhel справедливо доверяют — доказали, что ионы золота обладают антивозрастными свойствами: регенерируют поврежденные участки кожи, выводят токсины из тканей, разглаживают морщины и придают лицу свежий, сияющий вид.

Первые четыре этапа ухода — вдумчивое очищение с помощью специального геля, пилинга-скатки, скраба и молочка. Затем наступает главная часть программы: на кожу наносят золотой крем, а потом золотую маску — это anti-age-средство номер один в Японии и любимый продукт Юлии Энхель, президента Enhel Group Company. Далее следует массаж лица с золотой эссенцией и нанесение золотой сыворотки. Результат заметен сразу: глубоко увлажненная, подтянутая, помолодевшая кожа. И все это без инъекций.

Виды территории стиля Neoteric

Фото: Neoteric

Фото: Neoteric

Основатели территории стиля Neoteric (среди них — Елена Шленкина, глава представительства Armani / Casa и других итальянских интерьерных брендов в России) стремились создать необычный для Москвы проект. И им это удалось. В одном пространстве сосуществуют подиум для проведения модных дефиле, бутик ювелирных украшений, гастрономическое бистро, спа-зона и не только. По мнению Елены Шленкиной, все эти компоненты важны для того, чтобы достичь баланса и отключиться от городской суеты.

К красоте здесь применяют такой же комплексный подход: предлагая не только бьюти-процедуры, но и услуги стилиста, консультации диетолога, дерматолога и других экспертов. Для подготовки к праздникам в Neoteric предусмотрено несколько процедур с моментальным эффектом — то, что нужно после предновогодней суеты. Пилинг HydraFacial мягко очищает кожу, обогащает ее полезными веществами и выравнивает цвет лица. Карбокситерапия улучшает кровообращение и способствует избавлению от отеков. «Золотая маска» — специальный уход, который подойдет даже для самой чувствительной кожи: она содержит целых 63 активных ингредиента с доказанной эффективностью. Наконец, фирменный уход Neoteric «Красная дорожка» поможет встретить зимние праздники в безупречной форме — вплоть до кончиков пальцев.

Аромат Patchoulli из коллекции Ajmal Purely Orient

Фото: Purely Orient

Фото: Purely Orient

Где хранятся наши воспоминания? Известный парфюмер Хаджи Аджмал Али уверен — в ароматах. Один вдох — и они переносят нас в далекие страны, счастливые воспоминания или детские сны. Хаджи Аджмал Али знает, о чем говорит: его семья более 70 лет владеет плантациями сандаловых деревьев и производит драгоценные эфирные масла. А на их основе — изысканные ориентальные парфюмы в европейском прочтении. Новая коллекция Ajmal Purely Orient — это ода Востоку во всем многообразии его ароматов, от пряного шафрана до терпкого мускуса. Основой всех парфюмов Ajmal Purely Orient служит уд. Он изменчив, как все восточное: слышится то густыми дымными, то бальзамическими, то древесными и кожаными нотами.

В коллекцию вошли девять парфюмов. Musk — чувственный мускус в окружении амбры и пряных фруктов. Amber — теплая золотая амбра с черным перцем. Tonka — бархатные дымные бобы тонка с корицей и мускатным орехом. Cashmere wood — благородная древесина с легкими нотами ириса и пачули. Santal —роскошный, будто сливочный сандал с имбирем и шафраном. Vetiver — свежий травяной ветивер с ореховыми оттенками. Patchoulli — смолистые пачули с мускатным орехом и палисандром. Incense — торжественный ладан, смягченный горьким апельсином. А Saffron — искристый шафран, приправленный малиновым соком. Ароматы Purely Orient словно калейдоскоп драгоценных камней, каждый из которых рассказывает чарующую восточную сказку.

Косметические средства от корейского бренда Troiareuke

Фото: Troiareuke

Фото: Troiareuke

За последние годы все мы полюбили корейскую косметику: она необычная, разнообразная и очевидно работающая. Troiareuke — профессиональный бренд, который давно успели оценить в Азии, на российский рынок он выходит впервые. Все формулы созданы в результате кропотливого 30-летнего труда ученых и технологов: они придумали действительно работающие составы из тщательно отобранных ингредиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Крем для глаз от корейского бренда Troiareuke Фото: Troiareuke BB-cream от корейского бренда Troiareuke Фото: Troiareuke Следующая фотография 1 / 2 Крем для глаз от корейского бренда Troiareuke Фото: Troiareuke BB-cream от корейского бренда Troiareuke Фото: Troiareuke

Линия Troiareuke Seoul предназначена для жителей больших городов: в условиях мегаполиса кожа каждый день подвергается стрессу и вредному воздействию окружающей среды. Средства Troiareuke Seoul улучшают текстуру кожи, дарят ей здоровое сияние и глубоко увлажняют. В линии всего пять средств — эксперты бренда уверены, что их достаточно для полноценного ухода. Гель-пенка для умывания In & Out мягко, но эффективно очищает и одновременно увлажняет кожу, а пептиды в его составе улучшают клеточный метаболизм. Тонизирующая маска-сыворотка содержит несколько форм гиалуроновой кислоты для глубокого насыщения кожи влагой, а также запатентованный ингредиент Melazero — он осветляет пигментные пятна. Ампульный тоник «Сияние» возвращает коже здоровый цвет и выравнивает ее, а крем «Глубокое увлажнение» стирает следы усталости и наполняет ткани влагой. Финальный штрих — «кушон невесты», обожаемый в Корее и малоизвестный в России продукт. По сути, это 3 в 1: BB-cream, тональный крем и пудра. Он моментально выравнивает кожу и маскирует недостатки — а это нужно не только невестам.

Интерьеры клиники эстетической медицины Omny Beauty Clinic

Фото: OMNY Beauty Clinic

Фото: OMNY Beauty Clinic

Новый год — время новых нарядов, которые бы нам идеально подходили. И готовиться к ним стоит не только на примерках в бутиках, но и у косметологов. Даже девушка с самой идеальной фигурой не раз сталкивалась с проблемой облегающих платьев. Они предательски подчеркивают те микроскопические излишки жировой ткани, которые не убрать ни диетами, ни спортом.

Врачи Omny Beauty Clinic гордятся разработанной методикой, которая дает потрясающие результаты — идеальную фигуру к Новому году. Fotonа L Runner — новейшая насадка, которая ускоряет все процедуры, связанные с 3D-омоложением, и способствует липолизу. В сочетании с микроигольчатым RF специалистам клиники удается проработать даже самые труднодоступные зоны.

Это особенно полезно для и без того стройных пациентов с теми локальными жировыми отложениями, которые не даются ни липолитикам, ни аппаратным процедурам (так как их насадки рассчитаны на больший объем). Клиенты Omny Beauty Clinic будут поражены тем, насколько предновогодняя процедура подчеркнет совершенство тела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тарелки Certified International с росписями от художницы Сюзан Уингет Фото: Williams & Oliver Тарелка Certified International с росписями от художницы Сюзан Уингет Фото: Williams & Oliver Следующая фотография 1 / 2 Тарелки Certified International с росписями от художницы Сюзан Уингет Фото: Williams & Oliver Тарелка Certified International с росписями от художницы Сюзан Уингет Фото: Williams & Oliver

Нежные рисунки тарелок и блюд Certified International напоминают о новогодних сказках. В сети премиум-магазинов Williams & Oliver можно найти посуду, расписанную художницей Сюзан Уингет. Она вдохновлялась пейзажами, которые можно увидеть во время прогулки по рождественскому лесу.

И хотя в Калифорнии, где расположена фабрика Certified International, снег найдешь только в горах, это не помешало художнице создать трогательные рисунки с заснеженной и наряженной елкой, крадущейся по снегу лисой или с зайкой, как будто явившимся прямо из нашей детской новогодней песенки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тарелка Certified International с росписями от художницы Сюзан Уингет Фото: Williams & Oliver Блюдо Certified International с росписями от художницы Сюзан Уингет Фото: Williams & Oliver Следующая фотография 1 / 2 Тарелка Certified International с росписями от художницы Сюзан Уингет Фото: Williams & Oliver Блюдо Certified International с росписями от художницы Сюзан Уингет Фото: Williams & Oliver

Поскольку в Certified International предпочитают выпускать посуду ограниченными тиражами, трогательные сюжеты Сюзан Уингет будут еще долго напоминать о нынешней зиме и том новогоднем празднике, который скоро нам предстоит.

Виды жилого квартала Shagal от группы «Эталон»

Фото: Эталон

Фото: Эталон

Группа «Эталон» готовит в подарок москвичам жилой квартал Shagal в Даниловском районе Москвы. Сейчас строители укладывают фундаменты на третьей очереди проекта.

Shagal станет новаторским сочетанием разных типов жилья, общественных и культурных учреждений. На 109 га бывшего завода ЗИЛ разворачивается масштабный проект застройки. Реконструируемая заводская территория превратится в уникальный жилой район бизнес-класса. Всего в 6 км от Красной площади вскоре поселятся 25 тыс. москвичей.

Здесь появится жилье малой и средней этажности, а высотными акцентами станут две 100-метровые башни. Первые этажи будут отданы торговым и общественным зонам. Более 50% территории квартала заранее отведено под благоустройство и озеленение. Задача — создать максимально приятную для обитателей Shagal среду. Завершить строительство корпусов третьей очереди планируется в 2027 году.

Обложка романа «Безымянные» Игоря Озерского

Обложка романа «Безымянные» Игоря Озерского



В Новый год на книжной полке найдется место тайнам и мистике. Как в романе «Безымянные» Игоря Озерского, где можно следить за приключениями в параллельном мире целой команды героев. Сама смерть не страшна, если жизнь продолжается и после нее. Это объединяет итальянского гонщика, немецкого астрофизика, норвежского работягу, девушку-проводника из Уганды, израильского спецназовца, японского миллиардера, русского профессора философии и молодую американку. Для них все только начинается. Первый роман серии «По ту сторону. Современный мистический триллер», созданный российским писателем, адвокатом, участником делового сообщества «Клуб Первых», открывает мир, населенный ожившими страхами — из которого читателю потом так сладко будет вынырнуть в домашнюю новогоднюю «посюстороннюю» реальность.

Магазин «Дом Фарфора» представил посуду из новой серии «Сверкающее золото» от японской фабрики Narumi

Фото: Дом Фарфора

Фото: Дом Фарфора

Магазины «Дом Фарфора» готовы украсить наш праздничный стол «Сверкающим золотом» Narumi. Это настоящее чудо классического японского фарфора, тонкого, кристально белого и необыкновенно прочного.

Компания Narumi была основана еще в 1911 году, но стала одним из самых известных за рубежом японских брендов лишь с 1965-го, когда впервые появилась в магазинах Америки и Европы. До этого более полувека мастера Narumi работали исключительно для своих соотечественников, самых строгих ценителей традиций и красоты.

Открытие марки внешнему рынку пошло на пользу дизайнерам. Развитие декора отныне учитывало и вкусы заказчиков, впитывая влияние лучших образцов классического европейского фарфора. При этом японцы по-прежнему придерживаются свойственных традиционному искусству высочайших стандартов качества. Двойной обжиг, тщательная формовка, постоянное сочетание векового мастерства и новаторских идей дизайна. Для шелкового блеска драгоценные металлы, входящие в узор, всегда полируются вручную.

Новая серия «Сверкающее золото» — один из прекрасных примеров тонкой обработки ободка тарелок золотистым градиентным узором, напоминающим по цвету брызги новогоднего шампанского.