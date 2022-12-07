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Коммерсантъ FM
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В Белоруссии могут перестать организовывать голосование на выборах за рубежом

В нижнюю палату белорусского парламента, Палату представителей, поступил законопроект об изменении избирательного кодекса республики. Об этом сообщил член постоянной комиссии по госстроительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко. По его словам, законопроект, в частности, предполагает отмену проведения голосования за границей.

Документом также увеличивается возрастной ценз для кандидатов в президенты — до 40 лет — и ценз оседлости — до 20 лет. Один и тот же человек, согласно законопроекту, может избираться президентом максимум на два срока. Принимать участие в голосовании смогут лица, содержащиеся под стражей.

Законопроект также вносит в кодекс новый раздел, который определяет порядок избрания делегатов Всебелорусского народного собрания от местных советов депутатов и гражданского общества. В нем скорректированы сроки избирательных процедур и аккредитации наблюдателей. Документом предлагается организовывать выборы в верхнюю палату парламента после единого дня голосования, а также отменить порог явки на выборах депутатов нижней палаты парламента по аналогии с выборами в местные советы.

Парламентские и местные выборы в Белоруссии назначены на единый день голосования, 25 февраля 2024 года. В течение 60 дней после этого состоится Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в республике пройдут выборы президента.

Дарья Эрозбек

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