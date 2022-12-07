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«Появление Криштиану Роналду публика встретила гулом»

Владимир Осипов — о четвертьфиналистах ЧМ в Катаре

Единственной сенсацией на стадии 1/8 финала чемпионата мира по футболу стала победа сборной Марокко над командой Испании. Матч завершился вничью (0:0), в дополнительное время команды также не забили, а в серии пенальти сильнее были марокканцы. Эта сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые в истории. В матче Португалия—Швейцария обошлось без сенсаций, хотя тот факт, что португальцы выиграли с крупным счетом (6:1), можно назвать неожиданностью. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Криштиану Роналду, будущий контракт которого с клубом из Саудовской Аравии обсуждали активнее, чем игру звезды, в стартовом составе португальцев не появился. И команда Фернанду Сантуша показала, что и без главной медийной персоны у нее все в полном порядке. Португальцы наколотили в ворота швейцарцев больше, чем бразильцы корейцам, а именно — шесть мячей. Причем хет-трик на счету Гонсалу Рамуша — игрока, который как раз заменил на поле Роналду. Теперь он всеобщий любимец Португалии.

Криштиану Роналду заменили хет-триком

Появление же самого Роналду публика на трибунах в Катаре встретила гулом — одобрения или порицания, было не понятно. Но Криштану, не обращая внимания на реакцию трибун, бросился в бой. Забить смог только из положения «вне игры». Но в любом случае у него еще будет время, чтобы помочь команде, например, в четвертьфинале со сборной Марокко.

Марокканцы показали, что оборону, которую они выстраивают в играх против топовых сборных, взломать непросто. Испанцы не смогли — ни в основное, ни в дополнительное время. Все решилось в серии пенальти, где не просто круто, а божественно сыграл марокканский голкипер Ясин Буну. Он не пропустил ни одного одиннадцатиметрового в серии. Ему не забил даже капитан испанцев Серхио Бускетс.

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Футбольные страсти

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Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме

Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме

Фото: Martin Meissner / AP

Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном)

Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном)

Фото: Petr David Josek / AP

Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии

Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии

Фото: Francisco Seco / AP

Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал

Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал

Фото: Lee Smith / Reuters

Ребенок спит во время матча Франция—Польша

Ребенок спит во время матча Франция—Польша

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной

Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной

Фото: Reuters / Carl Recine

Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски

Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски

Фото: Moises Castillo / AP

Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги

Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги

Фото: Abbie Parr / AP

Марокканцы празднуют победу над испанской сборной

Марокканцы празднуют победу над испанской сборной

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме

Фото: Martin Meissner / AP

Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном)

Фото: Petr David Josek / AP

Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии

Фото: Francisco Seco / AP

Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал

Фото: Lee Smith / Reuters

Ребенок спит во время матча Франция—Польша

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной

Фото: Reuters / Carl Recine

Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски

Фото: Moises Castillo / AP

Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги

Фото: Abbie Parr / AP

Марокканцы празднуют победу над испанской сборной

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщик смотрит матч на своем телефоне

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия

Фото: Reuters / Stephane Mahe

Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай

Фото: Manu Fernandez / AP

Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи

Фото: Reuters / Matthew Childs

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё

Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini

Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022

Фото: Julio Cortez / AP

Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала

Фото: Reuters / Santiago Arcos

Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах

Фото: Reuters / Alberto Lingria

Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски

Фото: Reuters / Amanda Perobelli

Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады

Фото: Reuters / Paul Childs

Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай

Фото: Petr David Josek / AP

Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси

Фото: Reuters / Albert Gea

Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая

Фото: Reuters / Carl Recine

Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа)

Фото: Ariel Schalit / AP

Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи

Фото: Petr David Josek / AP

Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы

Фото: Lee Jin-man / AP

Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе

Фото: Jorge Saenz / AP

Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу)

Фото: Darko Bandic / AP

Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой

Фото: Hassan Ammar / AP

Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе

Фото: Julio Cortez / AP

Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией

Фото: Reuters / Matthew Childs

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

Смотреть

Так что развязка игры была значительно ярче самого матча. И все же марокканцы заслужили четвертьфинал, уверен футбольный эксперт, тренер Рашид Рахимов: «Использовать свои моменты не удалось ни одной из команд. И та, и другая не использовали. Это противостояние было в первую очередь тактическое, в единоборствах, где обе команды навязывали очень много борьбы. И я вижу, что марокканцы эту победу на самом деле заслужили».

Сборная Испании повторила проигранное

Но на этом подвиги сборной Марокко должны закончиться. Скорее всего, в четвертьфинале с Португалией африканской команде не поможет ничто, в том числе подвиги Буну, считает комментатор Виктор Гусев:

«Даже статистически, сколько я помню чемпионаты мира, именно на стадии выбывания не было двух сенсаций подряд или они очень редки. А здесь была бы, потому что они сделали Испанию, а потом бы выбили из турнира Португалию. Но все-таки это не такая сильная команда — Марокко. И мы начинаем петь дифирамбы, как делали с Саудовской Аравией, когда они выиграли у Аргентины. Нет, это все совпадения некие в рамках одного матча.

Поэтому я думаю, что если португальцы не расслабятся, правильно расставят силы, то они легко разберутся с Марокко».

7 и 8 декабря на чемпионате мира по футболу матчей не будет. Перед встречами 1/4 финала футбол возьмет небольшую передышку. Мы тоже отдохнем, но уже в пятницу и субботу нас ждут игры, о которых, возможно, потом будут слагать легенды. Сначала Хорватия—Бразилия и Нидерланды—Аргентина, а потом Марокко—Португалия и Англия—Франция.

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