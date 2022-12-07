«Появление Криштиану Роналду публика встретила гулом»

Единственной сенсацией на стадии 1/8 финала чемпионата мира по футболу стала победа сборной Марокко над командой Испании. Матч завершился вничью (0:0), в дополнительное время команды также не забили, а в серии пенальти сильнее были марокканцы. Эта сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые в истории. В матче Португалия—Швейцария обошлось без сенсаций, хотя тот факт, что португальцы выиграли с крупным счетом (6:1), можно назвать неожиданностью. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.
Фото: Thanassis Stavrakis / AP
Криштиану Роналду, будущий контракт которого с клубом из Саудовской Аравии обсуждали активнее, чем игру звезды, в стартовом составе португальцев не появился. И команда Фернанду Сантуша показала, что и без главной медийной персоны у нее все в полном порядке. Португальцы наколотили в ворота швейцарцев больше, чем бразильцы корейцам, а именно — шесть мячей. Причем хет-трик на счету Гонсалу Рамуша — игрока, который как раз заменил на поле Роналду. Теперь он всеобщий любимец Португалии.
Появление же самого Роналду публика на трибунах в Катаре встретила гулом — одобрения или порицания, было не понятно. Но Криштану, не обращая внимания на реакцию трибун, бросился в бой. Забить смог только из положения «вне игры». Но в любом случае у него еще будет время, чтобы помочь команде, например, в четвертьфинале со сборной Марокко.
Марокканцы показали, что оборону, которую они выстраивают в играх против топовых сборных, взломать непросто. Испанцы не смогли — ни в основное, ни в дополнительное время. Все решилось в серии пенальти, где не просто круто, а божественно сыграл марокканский голкипер Ясин Буну. Он не пропустил ни одного одиннадцатиметрового в серии. Ему не забил даже капитан испанцев Серхио Бускетс.
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Футбольные страсти
Так что развязка игры была значительно ярче самого матча. И все же марокканцы заслужили четвертьфинал, уверен футбольный эксперт, тренер Рашид Рахимов: «Использовать свои моменты не удалось ни одной из команд. И та, и другая не использовали. Это противостояние было в первую очередь тактическое, в единоборствах, где обе команды навязывали очень много борьбы. И я вижу, что марокканцы эту победу на самом деле заслужили».
Но на этом подвиги сборной Марокко должны закончиться. Скорее всего, в четвертьфинале с Португалией африканской команде не поможет ничто, в том числе подвиги Буну, считает комментатор Виктор Гусев:
«Даже статистически, сколько я помню чемпионаты мира, именно на стадии выбывания не было двух сенсаций подряд или они очень редки. А здесь была бы, потому что они сделали Испанию, а потом бы выбили из турнира Португалию. Но все-таки это не такая сильная команда — Марокко. И мы начинаем петь дифирамбы, как делали с Саудовской Аравией, когда они выиграли у Аргентины. Нет, это все совпадения некие в рамках одного матча.
Поэтому я думаю, что если португальцы не расслабятся, правильно расставят силы, то они легко разберутся с Марокко».
7 и 8 декабря на чемпионате мира по футболу матчей не будет. Перед встречами 1/4 финала футбол возьмет небольшую передышку. Мы тоже отдохнем, но уже в пятницу и субботу нас ждут игры, о которых, возможно, потом будут слагать легенды. Сначала Хорватия—Бразилия и Нидерланды—Аргентина, а потом Марокко—Португалия и Англия—Франция.