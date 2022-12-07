«Появление Криштиану Роналду публика встретила гулом»

Единственной сенсацией на стадии 1/8 финала чемпионата мира по футболу стала победа сборной Марокко над командой Испании. Матч завершился вничью (0:0), в дополнительное время команды также не забили, а в серии пенальти сильнее были марокканцы. Эта сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые в истории. В матче Португалия—Швейцария обошлось без сенсаций, хотя тот факт, что португальцы выиграли с крупным счетом (6:1), можно назвать неожиданностью. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

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Криштиану Роналду, будущий контракт которого с клубом из Саудовской Аравии обсуждали активнее, чем игру звезды, в стартовом составе португальцев не появился. И команда Фернанду Сантуша показала, что и без главной медийной персоны у нее все в полном порядке. Португальцы наколотили в ворота швейцарцев больше, чем бразильцы корейцам, а именно — шесть мячей. Причем хет-трик на счету Гонсалу Рамуша — игрока, который как раз заменил на поле Роналду. Теперь он всеобщий любимец Португалии.

Появление же самого Роналду публика на трибунах в Катаре встретила гулом — одобрения или порицания, было не понятно. Но Криштану, не обращая внимания на реакцию трибун, бросился в бой. Забить смог только из положения «вне игры». Но в любом случае у него еще будет время, чтобы помочь команде, например, в четвертьфинале со сборной Марокко.

Марокканцы показали, что оборону, которую они выстраивают в играх против топовых сборных, взломать непросто. Испанцы не смогли — ни в основное, ни в дополнительное время. Все решилось в серии пенальти, где не просто круто, а божественно сыграл марокканский голкипер Ясин Буну. Он не пропустил ни одного одиннадцатиметрового в серии. Ему не забил даже капитан испанцев Серхио Бускетс.

Фотогалерея Футбольные страсти Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме Фото: Martin Meissner / AP Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном) Фото: Petr David Josek / AP Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии Фото: Francisco Seco / AP Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал Фото: Lee Smith / Reuters Ребенок спит во время матча Франция—Польша Фото: Reuters / Hannah Mckay Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной Фото: Reuters / Carl Recine Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски Фото: Moises Castillo / AP Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги Фото: Abbie Parr / AP 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Хорватии Марко Ливая Фото: Reuters / Carl Recine Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа) Фото: Ariel Schalit / AP Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи Фото: Petr David Josek / AP Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы Фото: Lee Jin-man / AP Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе Фото: Jorge Saenz / AP Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу) Фото: Darko Bandic / AP Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой Фото: Hassan Ammar / AP Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией Фото: Thanassis Stavrakis / AP Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе Фото: Julio Cortez / AP Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией Фото: Reuters / Matthew Childs Французский болельщик целует галльского 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Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Следующая фотография 1 / 52 Марокканский защитник Джавад Эль-Ямик вбежал в ворота после того, как сборная не забила в овертайме Фото: Martin Meissner / AP Испанский футболист Марко Асенсио борется за мяч с игроком сборной Марокко Найефом Агердом (в красном) Фото: Petr David Josek / AP Японский болельщик плачет после поражения национальной сборной в матче против команды Хорватии Фото: Francisco Seco / AP Игроки сборной Марокко (в красном) радуются выходу в четвертьфинал Фото: Lee Smith / Reuters Ребенок спит во время матча Франция—Польша Фото: Reuters / Hannah Mckay Английский полузащитник Джек Грилиш лежит на поле, пока футболист сборной Сенегала бьет штрафной Фото: Reuters / Carl Recine Французский футболист Орельен Чуамени выбивает мяч перед польским игроком Робертом Левандовски Фото: Moises Castillo / AP Марокканские футболисты чествуют главного тренера сборной Валида Реграги Фото: Abbie Parr / AP Марокканцы празднуют победу над испанской сборной Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт тренируется рядом с разбрызгивателями Фото: Julio Cortez / AP Болельщик смотрит матч на своем телефоне Фото: Reuters / Stephane Mahe Бельгийский болельщик в маске дьявола перед матчем Хорватия — Бельгия Фото: Reuters / Stephane Mahe Зрители на трибунах матча Бразилия — Камерун Фото: Thanassis Stavrakis / AP Вратарь Уругвая Себастьян Соса с прической в виде льва на матче Гана — Уругвай Фото: Manu Fernandez / AP Игроки сборных Ганы и Уругвая Сейду Алиду и Джорджиан де Арраскаэта на матче Фото: Reuters / Bernadett Szabo Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем против команды Южной Кореи Фото: Reuters / Matthew Childs Защитник сборной Бразилии Дани Алвес борется за мяч с игроком команды Камеруна Николя Муми Нгамалё Фото: Reuters / Jennifer Lorenzini Женщина в традиционной одежде идет на фоне проекции трофея ЧМ-2022 Фото: Julio Cortez / AP Болельщики Эквадора переживают поражение национальной сборной в матче против Сенегала Фото: Reuters / Santiago Arcos Французского нападающего Рандаля Коло Муани (на переднем плане) атакует полузащитник сборной Туниса Мохамед Али Бен Ромдан Фото: Alessandra Tarantino / AP Зрители матча Саудовская Аравия—Мексика целуются на трибунах Фото: Reuters / Alberto Lingria Аргентинский защитник Кристиан Ромеро (слева) борется за мяч с капитаном польской сборной Робертом Левандовски Фото: Reuters / Amanda Perobelli Болельщик в гриме перед матчем между сборными Хорватии и Канады Фото: Reuters / Paul Childs Фанат с радужным флагом выбежал на поле во время игры Португалия—Уругвай Фото: Petr David Josek / AP Нападающий сборной Коста-Рики Джевисон Беннетте бежит за мячом Фото: Reuters / Dylan Martinez Капитан португальской сборной Криштиану Роналду празднует забитый гол в матче против Ганы на фоне плаката с портретом аргентинского нападающего Лионеля Месси Фото: Reuters / Albert Gea Татуировка на ноге нападающего сборной Хорватии Марко Ливая Фото: Reuters / Carl Recine Игрок сборной Эквадора Феликс Торрес (в центре) борется за мяч с футболистом из Катара Абдулазизом Хатемом (справа) Фото: Ariel Schalit / AP Шарф в цветах испанского флага в магазине Дохи Фото: Petr David Josek / AP Южнокорейский игрок Чо Ге Сон забивает гол в ворота сборной Ганы Фото: Lee Jin-man / AP Граффити с изображением легенды футбола Диего Марадоны в Дохе Фото: Jorge Saenz / AP Португальский нападающий Криштиану Роналду (в центре) падает на вратаря сборной Ганы Лоуренса Ати-Зиги (снизу) Фото: Darko Bandic / AP Зрительницы перед началом матча между Португалией и Ганой Фото: Hassan Ammar / AP Игроки сборной Бразилии празднуют первый забитый гол в матче с Сербией Фото: Thanassis Stavrakis / AP Люди спускаются по лестнице на набережной в Дохе Фото: Julio Cortez / AP Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович (в центре) лежит на поле во время матча с Бразилией Фото: Reuters / Matthew Childs Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Матч между сборными Хорватии и Марокко Фото: Manu Fernandez / AP Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную Фото: Reuters / Dylan Martinez Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче Фото: Luca Bruno / AP Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой Фото: Reuters / Carl Recine Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс Фото: Frank Augstein / AP Болельщик сборной Хорватии Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии Фото: Pavel Golovkin / AP Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии Фото: Thanassis Stavrakis / AP Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ Фото: Eugene Hoshiko / AP Австралийский фанат с изображением флага страны на лице Фото: Frank Augstein / AP Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов Фото: Reuters / Zohra Bensemra Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Смотреть

Так что развязка игры была значительно ярче самого матча. И все же марокканцы заслужили четвертьфинал, уверен футбольный эксперт, тренер Рашид Рахимов: «Использовать свои моменты не удалось ни одной из команд. И та, и другая не использовали. Это противостояние было в первую очередь тактическое, в единоборствах, где обе команды навязывали очень много борьбы. И я вижу, что марокканцы эту победу на самом деле заслужили».

Но на этом подвиги сборной Марокко должны закончиться. Скорее всего, в четвертьфинале с Португалией африканской команде не поможет ничто, в том числе подвиги Буну, считает комментатор Виктор Гусев:

«Даже статистически, сколько я помню чемпионаты мира, именно на стадии выбывания не было двух сенсаций подряд или они очень редки. А здесь была бы, потому что они сделали Испанию, а потом бы выбили из турнира Португалию. Но все-таки это не такая сильная команда — Марокко. И мы начинаем петь дифирамбы, как делали с Саудовской Аравией, когда они выиграли у Аргентины. Нет, это все совпадения некие в рамках одного матча.

Поэтому я думаю, что если португальцы не расслабятся, правильно расставят силы, то они легко разберутся с Марокко».

7 и 8 декабря на чемпионате мира по футболу матчей не будет. Перед встречами 1/4 финала футбол возьмет небольшую передышку. Мы тоже отдохнем, но уже в пятницу и субботу нас ждут игры, о которых, возможно, потом будут слагать легенды. Сначала Хорватия—Бразилия и Нидерланды—Аргентина, а потом Марокко—Португалия и Англия—Франция.