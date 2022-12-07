Juul Labs урегулировала более 5 тыс. исков в США

Производитель электронных сигарет Juul Labs сообщил об урегулировании более 5 тыс. исков, поданных против компании более чем 10 тыс. истцов и готовившихся к рассмотрению в суде Северного округа штата Калифорния. Как отмечает в своем пресс-релизе Juul Labs, в числе урегулированных есть иски как от отдельных граждан, так и коллективные, а также от государственных структур и групп представителей коренных народов Америки. Сумму урегулирования производитель «на данном этапе не раскрывает».

Нынешний год оказался очень непростым для Juul Labs. В июне американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) по итогам двухлетней проверки запретило продажу в США продукции компании. Правда, после апелляции регулятор приостановил действие запрета и согласился провести дополнительную проверку.

В сентябре Juul Labs была оштрафована на $438,5 млн для урегулирования претензий 34 американских штатов, которые обвиняли компанию в рекламе электронных сигарет среди подростков. Сейчас американская компания пытается привлечь дополнительные инвестиции, чтобы сохранить бизнес, планирует сократить около 400 сотрудников и снизить операционный бюджет на 30–40%.

Алена Миклашевская