На Кубани коронавирусом за сутки заболели 83 человека

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирусом заболели 83 человека. Среди заболевших 42 женщины и 41 мужчина.

В Краснодаре выявили 38 случаев заболевания, в Сочи — 13, в Новороссийске — 10. В Каневском районе зарегистрировали три случая заражения. По два жителя заболели в Геленджике, Апшеронском, Брюховецком и Динском районах. По одному — в Анапе, Горячем Ключе, Абинском, Белоглинском, Ейском, Кореновском, Крыловском, Лабинском, Мостовском, Новопокровском и Тихорецком муниципалитетах.

Всего за период пандемии в крае подтвердили заболевание у 342 583 человек. Из них с выздоровлением выписали 331 002 пациентов, скончались 11 121 житель. Показатель заболеваемости равен 6027 случаям на 100 тыс. населения.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram