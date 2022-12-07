FinExpertiza: доля сортируемых отходов достигла 80% в Нижегородской области

В Нижегородской области на сортировку в октябре направили 80,9% бытовых отходов, подсчитали аналитики FinExpertiza на основе данных Минприроды. Показатель вырос на 1,1% по сравнению с октябрем 2021 года.

В переработку для повторного использования направили 7,9% бытового мусора. Основная же часть отходов по-прежнему захоранивается на полигонах – 96,9%. Суммарный показатель выше 100% может быть связан с обработкой мусора, накопленного в предыдущие годы.

В целом в России за год уровень сортировки бытовых отходов увеличился с 42,8% до 50%. В регионах ситуация значительно различается: там, где инфраструктура недостаточно развита, бытовой мусор свозят на сортировку в соседние области. За год 56 субъектов РФ из 85 улучшили показатели, еще 15 ухудшили.

О 100%-й сортировке бытового мусора заявили Московская, Орловская и Тюменская области. К максимальному значению также приблизились в Калужской области (99,3%), Калмыкии (98,2%) и Москве (97,7%). Почти нулевые показатели зафиксированы в Карелии, Коми, Кировской области, Чечне, Дагестане, на Алтае, в Якутии, Хакасии, Тыве, Магаданской и Еврейской автономной областях.

Анастасия Еремина