Объем выдачи потребкредитов в Челябинской области снизился на 43,3%

В январе-октябре жителям Челябинской области выдали потребительские кредиты на общую сумму 50,8 млрд руб. Это на 43,3%, или на 38,8 млрд руб., меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России по итогам десяти месяцев показатель сократился на 40,7%, до 2,2 трлн руб. Среди 30 регионов-лидеров РФ по этому виду кредитования объем выдачи сильнее всего снизился в Ставропольском крае (-45,1%), Иркутской области (-44,7%), Пермском крае (-44,3%), Тульской области (-44%) и Красноярском крае (-43,4%). Наименьший спад отмечен в Москве (-34,8%), Новосибирской области (-38,5%), Татарстане (-38,6%) и Свердловской области (-39,1%).

Наибольший объем выдачи потребкредитов в январе-октябре зафиксирован в столице (263,6 млрд руб.), Московской области (156,5 млрд руб.), Санкт-Петербурге (107,3 млрд руб.), Свердловской области (77,5 млрд. руб.) и Краснодарском крае (70,7 млрд руб.).