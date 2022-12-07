В Саратовской области адвоката приговорили к условному лишению свободы

Саратовский адвокат Владимир Калягин признан виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что в 2021 и этом годах адвокат представлял интересы потерпевших по уголовному делу по факту совершения мошеннических действий 39-летней жительницей поселка Лысые горы. Юрист заверил подсудимую, что за вознаграждение может повлиять на решение вопроса о назначении ей наказания, не связанного с лишением свободы, хотя осознавал, что не обладает такими полномочиями. Женщина согласилась на выдвинутые условия, но впоследствии обратилась с заявлением в УФСБ.

Днем 17 мая адвокат встретился с подсудимой для получения вознаграждения. Женщина действовала в рамках оперативного мероприятия УФСБ.

После передачи 100 тыс. руб. защитника задержали.

Владимиру Калягину назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Марина Ковалева