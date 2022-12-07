«Яндекс Еда» и Delivery Club начали доставку из «Вкусно – и точка» в Челябинске

Заказывать в Челябинске доставку из сети фастфуда «Вкусно – и точка», в которую входят бывшие заведения «Макдоналдс», теперь можно с помощью сервисов «Яндекс Еда» и Delivery club. Об этом сообщает пресс-служба фудтех-направления «Яндекса». По данным компании, доставка занимает около получаса, а в случае самовывоза заказ будет готов к выдаче в течение 15 минут.

Кроме Челябинска, сервисы запустили доставку из «Вкусно – и точка» в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Калининграде, Твери, Смоленске. К концу зимы услугу заработает во всех российских городах, где есть заведения сети и работают «Яндекс Еда» и Delivery Club.