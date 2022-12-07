Прокуратура вступила в дело о взыскании 680 млн рублей с разработчиков проекта метро в Красноярске

Прокуратура Красноярского края вступила в арбитражный процесс по взысканию 679,2 млн руб. с АО «КрасноярскТИСИЗ» в рамках контракта на корректировку проекта строительства метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Это исключительное полномочие прокуратуры, которое реализовано с учетом нарушения публичных интересов, причиненного бюджету ущерба и предмета спора. Прокуратура будет участвовать в каждом судебном заседании, обеспечивать законность на всех стадиях процесса с целью оказания содействия суду в установлении действительных обстоятельств дела»,– говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Как сообщалось, иск в арбитражный суд подало краевое государственное казенное учреждение «Краевое транспортное управление». В нем госзаказчик просит расторгнуть заключенный 9 сентября 2019 года контракт на корректировку проектно-сметной документации строительства первой линии метрополитена в Красноярске, а также взыскать с подрядчика 679,2 млн руб. В иске указано, что разработанная КрасноярскТИСИЗом проектная документация так и не получила положительного заключения госэкспертизы, что не позволяет использовать ее для строительства. Следующее заседание суда назначено на 9 февраля 2023 года.

Госконтракт на корректировку проекта красноярского метро на сумму около 950 млн руб., заключенный в 2019 году между краевым транспортным управлением и АО «КрасноярскТИСИЗ», лег в основу нескольких уголовных дел. Так, в июне суд по ходатайству ФСБ России поместил в СИЗО главу совета директоров КрасноярскТИСИЗа, бывшего замглавы Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В июле был задержан экс-руководитель Красноярского транспортного управления Константин Мандров. Ему вменили в вину превышение полномочий (ст. 286 УК РФ).

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Дарья Решетникова