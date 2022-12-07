В Челябинске запретили работу частного театра за нарушение норм пожарной безопасности

В Челябинске суд запретил деятельность негосударственного театра Mini за нарушение требований пожарной безопасности. Исковые требования прокурора удовлетворены, сообщают в надзорном ведомстве региона.

Театр располагается на площади 170 кв. м в подвале многоквартирного дома по улице Плеханова, им руководит индивидуальный предприниматель. В ходе проверки прокуратура и МЧС выявили, что здание не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой противодымной вентиляции, в зрительском фойе нет дымовых пожарных извещателей, а гардеробе они закрашены краской и неисправны. Помещения театра не имели исправных огнетушителей, а ширина и высота эвакуационного выхода не позволяли провести безопасную эвакуацию в случае возгорания.

За несоблюдение требований пожарной безопасности предпринимателя оштрафовали на 30 тыс. руб. Поскольку он не принял меры, прокурор попросил суд запретить ему пользоваться помещением до устранения нарушений.