В Перми открылось кафе казанской сети

В пермском ТРЦ «Планета» открылось кафе казанской сети «Супстанция». Об этом сообщили в пресс-службе компании MallTech, которая является застройщиком «Планеты». Кафе площадью составляет 37 кв. м. расположено на втором этаже торгово-развлекательного центра, в зоне фуд-корта. Основу меню заведения, как и у остальных точек сети, составляют супы в съедобных хлебных стаканчиках. Также кафе предлагает вторые блюда в таком же формате, фастфуд и десерты.

Первое кафе «Супстанция» открыло в Казани в 2019 году. Управляет им ООО «Гудмил», которым, по данным kartoteka.ru, в равных долях владеют казанские бизнесмены Азат Гимадеев и Александр Поляков. Возглавляет компанию господин Гимадеев. Выручка «Гудмил» за 2021 год составила 4,1 млн руб., чистая прибыль — 170 тыс. руб.

В настоящий момент кафе «Супстанция» работают также по франшизе в Санкт-Петерурге, Челябинске и других городах.