В Башкирии утвердили выплаты победителям спортивных состязаний и их тренерам

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил выплаты спортсменам и их тренерам за победу на соревнованиях. Соответствующий указ опубликован на региональном портале правовой информации .

Согласно документу, тройки призеров Олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр получат 2 млн руб., 1,5 млн руб. и 1 млн руб. По 200 тыс. руб. выплатят тем, кто занял четвертые-восьмые места. Такие же суммы получат спортсмены в составе сборных.

Победители Юношеских олимпийских игр получат по 300 тыс. руб., за второе место дадут 250 тыс. руб., за третье — 150 тыс. руб., за четвертые-восьмые места — 75 тыс. руб.

На чемпионате мира по дисциплинам, включенным в программу Олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр, призеры могут рассчитывать на 500 тыс. руб., 300 тыс. руб. и 200 тыс. руб. За победу на чемпионате Европы и Всероссийской спартакиаде власти обещают выплатить по 250 тыс. руб., за второе место — 200 тыс. руб., за третье — 100 тыс. руб.

Победитель общего зачета Кубка мира получит 250 тыс. руб., занявший второе место — 150 тыс. руб., третье — 100 тыс. руб.

За общий зачет Кубка Европы, Всемирной универсиады, Европейских игр и мероприятий, где спортсмен принимал участие в составе сборных, власти предложили поощрять по 150 тыс. руб., 100 тыс. руб. и 75 тыс. руб. в зависимости от занятого места.

Тройка призеров по Первенству мира получит 200 тыс. руб., 150 тыс. руб. и 100 тыс. руб., а победители Первенства Европы и чемпионата России — 100 тыс. руб., 75 тыс. руб. и 50 тыс. руб.

На чемпионате мира по дисциплинам, не включенным в программу Олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр, призеры могут рассчитывать на 200 тыс. руб., 100 тыс. руб. и 60 тыс. руб. За победу на чемпионате Европы власти обещают по 100 тыс. руб., за второе место — 50 тыс. руб., за третье — 30 тыс. руб.

Призеры общего зачета Кубка мира получат 100 тыс. руб., 75 тыс. руб. и 50 тыс. руб., а зачета Кубка Европы — 50 тыс. руб., 35 тыс. руб. и 20 тыс. руб.

Для тренеров спортсменов предусмотрены аналогичные поощрения.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте