Правительство Нижегородской области прогнозирует сокращение безработицы

Правительство Нижегородской области подготовило поправки к прогнозу социально-экономического развития региона на 2023-2025 годы о снижении показателей официально зарегистрированной безработицы. По итогам 2022 года власти ожидают снижение показателя до 8,5 тыс. человек (в ноябре Нижегородстат насчитал чуть более 9 тыс. безработных), следует из новой редакции прогноза, опубликованного на сайте правительства.

«В 2023 - 2025 годах численность безработных граждан будет постепенно снижаться. В 2025 году численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, прогнозируется на уровне 7,3 тыс. человек (при уровне регистрируемой безработицы 0,4%)», — говорится в проекте поправок.

Рост официальной безработицы наблюдался с марта на фоне санкций после объявления спецоперации на Украине. Пик безработицы пришелся на июнь, когда службы занятости регистрировали 10,6 тыс. нижегородцев.

Владимир Зубарев