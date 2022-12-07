Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство Нижегородской области прогнозирует сокращение безработицы

Правительство Нижегородской области подготовило поправки к прогнозу социально-экономического развития региона на 2023-2025 годы о снижении показателей официально зарегистрированной безработицы. По итогам 2022 года власти ожидают снижение показателя до 8,5 тыс. человек (в ноябре Нижегородстат насчитал чуть более 9 тыс. безработных), следует из новой редакции прогноза, опубликованного на сайте правительства.

«В 2023 - 2025 годах численность безработных граждан будет постепенно снижаться. В 2025 году численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, прогнозируется на уровне 7,3 тыс. человек (при уровне регистрируемой безработицы 0,4%)», — говорится в проекте поправок.

Рост официальной безработицы наблюдался с марта на фоне санкций после объявления спецоперации на Украине. Пик безработицы пришелся на июнь, когда службы занятости регистрировали 10,6 тыс. нижегородцев.

Владимир Зубарев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...