На содержание бездомных собак в Казани в 2023 году выделят свыше 30 млн рублей

Содержание бездомных собак в Казани в следующем году обойдется в 30,9 млн руб. Тендер опубликовали на портале госзакупок.
Заказчиком здесь является комитет ЖКХ. В частности, в списке работ значатся вакцинация, дегельминтизация, дезинсекция) содержание животных без владельца в приюте в течение десяти дней
до операции и после операции, а также стерилизация и кастрация собак. Также, согласно документации, необходимо будет умерщвлять бездомных животных, у которых есть тяжелые неизлечимые заболевания или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью.
Услуги должны быть оказаны с 1 января по 31 декабря следующего года.