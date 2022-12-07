На содержание бездомных собак в Казани в 2023 году выделят свыше 30 млн рублей

Содержание бездомных собак в Казани в следующем году обойдется в 30,9 млн руб. Тендер опубликовали на портале госзакупок.

Заказчиком здесь является комитет ЖКХ. В частности, в списке работ значатся вакцинация, дегельминтизация, дезинсекция) содержание животных без владельца в приюте в течение десяти дней

до операции и после операции, а также стерилизация и кастрация собак. Также, согласно документации, необходимо будет умерщвлять бездомных животных, у которых есть тяжелые неизлечимые заболевания или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью.

Услуги должны быть оказаны с 1 января по 31 декабря следующего года.

"Ъ-Казань"