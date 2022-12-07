Застройщик должен вложить не менее 3 млрд рублей в развитие квартала в Уфе

Администрация Уфы опубликовала постановление о проведении торгов на право комплексного развития территории (КРТ) квартала, ограниченного улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова, площадью 6,78 га. Цена права на заключение договора установлена в размере 5,9 млн руб.

В документе сообщается, что в течение пяти рабочих дней на сайте мэрии будет размещено извещение о проведении торгов в форме конкурса. Заявки участников будут оцениваться по нескольким критериям. Минимальный объем средств, который необходимо вложить застройщику по договору о КРТ, должен быть 3 млрд руб. Также у участника или связанных с ним компаний в собственности в Уфе должны находиться как минимум 1,7 тыс. кв. м жилых помещений. Это условие нужно для гарантии обеспечения жилищных прав граждан, переселяемых из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, говорится в постановлении. Кроме того, у застройщика должно быть не менее 144,7 млн руб. собственных средств.

Ранее сообщалось, что мэрия Уфы приняла решение о комплексном развитии территории квартала. Сносу подлежат шесть домов и два нежилых здания. Предельный объем жилищного строительства в квартале составляет не более 42 тыс. кв. м. Разрешено строить дома до 25 этажей.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте