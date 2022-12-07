Продажи УАЗ выросли на 14%

Продажи УАЗ в ноябре текущего года превысили 3,4 тыс. автомобилей. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Ассоциации европейского бизнеса.

По сравнению с ноябрем 2021 года продажи УАЗ увеличились на 14%. За месяц рост составил 11%.

Доля продукции Ульяновского автомобильного завода на российском рынке превысила 7,5%. С начала года продано более 23,1 тыс. автомобилей УАЗ.

В ноябре на российском рынке было реализовано 1576 коммерческих автомобилей УАЗ Classic Commercial, 995 внедорожников «УАЗ Патриот» и 575 машин УАЗ Profi.

Андрей Сазонов