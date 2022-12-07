На Ставрополье завод «Бештау Электроникс» запущен в тестовом режиме

В Ессентуках в тестовом режиме начал работу завод по производству компьютерной техники «Бештау Электроникс». Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

По словам губернатора, предприятие выпускает мониторы, мыши и клавиатуры. На следующем этапе начнется выпуск моноблоков.

Инвестором выступила группа российских предпринимателей — Олег Осипов, Владимир Кузнецов и Екатерина Черенкова. По данным «СПАРК-Интерфакс», они в равных долях являются учредителями ООО «Бештау Электроникс», созданного в 2022 году. Помимо завода на Ставрополье, компания запустит /doc/5535619 производство в Ростове-на-Дону.

«Новое производство приведет в край около 4 млрд руб. частных инвестиций и создаст около 200 новых рабочих мест», — написал Владимир Владимиров.

Ранее сообщалось, что на заводе «Бештау Электроникс» планируют производить до 300 тыс. мониторов и 150 тыс. моноблоков в год.

Анастасия Назарова