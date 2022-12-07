Десять заявлений подано от херсонцев на единовременную выплату для обзаведения имуществом в Новосибирской области

На получение единовременной выплаты для приобретения имущества подано 10 заявлений от херсонцев, вынужденно покинувших места постоянного проживания и прибывших в экстренном порядке в Новосибирскую область. Размер выплаты составляет 100 тыс. руб., сообщает облправительство. Заявления поданы в центры социальной поддержки населения региона. По данным областного минтруда и соцзащиты, на единовременную выплату имеет право каждый член семьи.

Также для таких граждан предусмотрена социальная выплата на приобретение жилья. «Сертификатом предусмотрено 33 квадрата для одного человека, 42 квадрата семье из двух человек, если от трех и более людей – по 18 квадратов каждому члену семьи», - сообщили в минтруда.

Всего в Новосибирскую область самостоятельно прибыли 847 человек с территории Украины, ЛНР и ДНР. В Новосибирской области функционируют 4 пункта временного размещения, где находятся 102 человека.

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Анна Егорова