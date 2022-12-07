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Экс-главу комитета дорожного хозяйства Челябинска арестовали по делу о коррупции

Тракторозаводский районный суд заключил под стражу бывшего председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Рината Кучитарова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Он останется в СИЗО как минимум до 5 февраля 2023 года, сообщают в прокуратуре региона.

По версии следствия, чиновник в 2020 году обеспечил формирование заведомо завышенной начальной цены торгов по озеленению центральной части Челябинска. Впоследствии он заключил контракт на сумму более 32 млн руб. и оплатил невыполненные работы на сумму свыше 8 млн руб., лично подписав акты выполненных работ.

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