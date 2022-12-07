Приволжские таможни сократили отчисления в бюджет на 36,4%

Таможни Приволжского федерального округа перечислили более 94,1 млрд руб. в бюджет с начала 2022 года. Это на 36,4% меньше по сравнению с уровнем прошлого года, когда в казну поступило более 148 млрд руб.

Как и год назад, основную часть средств перечислила Приволжская электронная таможня – 91,37 млрд руб. (-36,5%).

В ноябре Приволжское таможенное управление пополнило бюджет страны на 7 млрд руб. Размер отчислений Нижегородской таможни не уточняется, но говорится, что план выполнен более чем на 300%.

Анастасия Еремина