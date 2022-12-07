Новосибирск закупит 120 троллейбусов почти за 5 млрд рублей

Новосибирск намерен приобрести в лизинг 120 низкопольных троллейбусов большой вместимости первого класса с увеличенным автономным ходом. Заказчиком госзакупки выступает ГКП «Горэлектротранспорт» (ГЭТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Начальная цена установлена в размере почти 5 млрд руб. Согласно условиям аукциона, поставка должна быть осуществлена до конца 2027 года. Платежи распределены по годам. В том числе, на 2023 год – 999,3 млн руб.

В техническом описании закупки указывается, что троллейбусы должны быть изготовлены в 2023 году. Их вместимость – 90-100 пассажиров.

В сентябре 2022 года мэрия Новосибирска сообщала о том, что АО «Государственная транспортная лизинговая компания» поставит в город на условиях лизинга девять новых троллейбусов. Сумма сделки по итогам аукциона составила 413,4 млн руб. Это низкопольные троллейбусы большой вместимости «Горожанин», которые выпускает АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод».

По данным ГЭТ, в 2019 году предприятие эксплуатировало 259 троллейбусов.

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Валерий Лавский