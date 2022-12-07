Жителю Татарстана дали условный срок за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

В Чистополе осудили 50-летнего жителя Аксубаевского района Татарстана. Его признали виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД, передает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в августе 2022 года осужденный после лишения прав передал сотруднику ГИБДД 50 тыс. руб. в виде взятки за содействие в повторной сдаче теоретического экзамена на знание ПДД, Однако последний от денег отказался.

Осужденный вину полностью признал. Ему дали три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

"Ъ-Казань"