Право закрывать водное движение по Фонтанке и каналу Грибоедова передадут федеральным властям

Несколько водных артерий Санкт-Петербурга, включая реку Фонтанку и канал Грибоедова, исключат из реестра водных путей города и включат в федеральный, сообщил депутат местного Заксобрания Денис Четырбок. Он охарактеризовал такую меру технической и не влияющей на жизнь города.

«Закрывать движение судов по этим акваториям будут решать федеральные ведомства. Это чисто техническое решение. Не могут реки, как и дороги, быть одновременно и в региональном и в федеральном ведении»,— заявил перламентарий в эфире радио «КП в Петербурге». Причины такого решения он не пояснил.

Кроме Фонтанки и канала Грибоедова в федеральное ведение передадут Мойку, Ждановку, Крюков канал, канал Грибоедова, Зимнюю канавку и Кронверкский пролив.

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