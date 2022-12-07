Раненый при стрельбе в Крымске умер в больнице

Мужчина, пострадавший при стрельбе в городе Крымске 24 ноября, скончался в больнице от полученных ранений, сообщает ТАСС. Всего жертвами местного жителя Владимира Жирова стали четыре человека, а он сам покончил жизнь самоубийством.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», Владимир Жиров устроил стрельбу возле торгового центра в Крымске вечером 24 ноября, первым погиб охранник, затем злоумышленник тяжело ранил прохожего. После этого Владимир Жиров вошел в помещение медицинского центра, где застрелил администратора и посетителя. Преступник уехал с места происшествия, позже его нашли в автомобиле с признаками самоубийства.

Выяснилось, что у мужчины было зарегистрированное охотничье ружье. В день инцидента господин Жиров проиграл судебный спор со своей бывшей супругой и сыном по поводу раздела имущества. В семейном конфликте участвовал родственник Владимира Жирова, который является директором медицинского центра, не исключено, что злоумышленник направлялся в медцентр, чтобы расправиться с ним.

Анна Перова, Краснодар