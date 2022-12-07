Уровень заболеваемости ОРВИ в Челябинской области вырос на 27,6%

На этой неделе в Челябинской области показатель количества заражений острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) составил 130,6 случаев на 10 тыс. населения. Это на 27,6% выше значений прошлой недели, сообщают в управлении Роспотребнадзора региона.

Уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидемический порог на 70,2%. В том числе среди взрослого населения на 95%, школьников — на 70,9%, детей от трех до шести лет и детей ясельного возраста — на 6,9% и 18% соответственно. Ситуация по заражению ОРВИ в регионе оценивается как неблагополучная — в сравнении с предыдущей неделей рост уровня заболеваемости наблюдался во всех возрастных группах. Среди взрослых динамика составила 23,1%.