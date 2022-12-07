Волгоградский губернатор подписал соглашение с «Туризм.РФ» о развитии острова Сарпинский

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал соглашение о долгосрочном взаимодействии с генеральным директором АО «Корпорация «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. Как сообщает пресс-служба областной администрации, стороны, в первую очередь, договорились о комплексном развитим туристической зоны на системе островов Голодный — Сарпинский.

Как отметили в обладминистрации, Волгоградская область обладает большим туристическим потенциалом и особое внимание уделяется созданию профильной инфраструктуры, а также привлечению инвестиций в эту сферу. Андрей Бочаров поблагодарил правительство РФ за поддержку предложения Волгоградской области по созданию современной инфраструктуры, которая позволит реализовать на территории области и Волгограда проект, связанный с развитием самого крупного острова Европы — острова Сарпинский. «Уверен, что этот проект позволит нашим жителям с одной с стороны отдохнуть, с другой — узнать нашу историю. И очень важно, что такое подписание состоялось в дни подготовки к 80-летию Сталинградской Победы»,— отметил господин Бочаров.

По его словам, соглашение позволяет привлекать средства из различных источников, в том числе из федерального бюджета. «Считаем, что реализация этого проекта позволит улучшить туристическую привлекательность, а также повысить транспортную доступность всех районов в целом. Так же мы планируем реализовать там ряд проектов, связанных с развитием детского, семейного отдыха — для нас это очень важно. К этому проекту мы шли очень долго — это мечта, чтобы на острове была создана серьезная база для развития. Это потребует от нас серьезной и долгосрочной работы»,— пояснил глава региона.

Сергей Петунин