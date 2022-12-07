В Сочи возбудили уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании гостиницы

В Сочи по факту ложного сообщения о минировании гостиницы в Центральном районе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сообщение поступило в дежурную часть УВД курорта. В результате проверки объекта по указанному адресу информация не подтвердилась. Предметов, опасных для жизни людей, обнаружено не было.

Личность заявителя установили сотрудники уголовного розыска и краевого УФСБ в Сочи. Злоумышленником оказался 58-летний приезжий из Ростовской области. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В случае доказательства вины фигуранта дела ему грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Анастасия Донскова

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