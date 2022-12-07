Мэр Стрежевого раскритиковал Томск и вице-мэра по АПК

Мэр городского округа Стрежевой в Томской области Валерий Дениченко раскритиковал внешний вид Томска. Впечатлениями он поделился в своем Telegram-канале.

«Город, на мой взгляд, какой-то несуразный. Рядом с современным зданием может стоять древняя развалюха с печным отоплением, которую давно бы пора снести. Но она то ли памятник, то ли еще какое-то недоразумение. Хотя, памятник – это что-то ухоженное, несущее какую-то пользу. Эстетическую, историческую или еще какую-то. Какая польза Томску от ветхих лачуг, я не знаю. Оставили бы десять памятников, остальное сфотографировали на память и снесли»,– предложил господин Дениченко. Впрочем, он оговорился, что не является историком и архитектором.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», на сессии гордумы Томска в июле 2022 года была представлена редакция нового проекта границ исторического поселения, разработанная Министерством культуры РФ. Она накладывает значительные ограничения на развитие центральной части города, а также ужесточает требования для нового строительства. Площадь исторического поселения, включающего центр Томска, составляет 16,1 кв. км.

Как указывается на сайте Туристского информационного центра Томска, в городе сохранились целые массивы деревянных строений конца XIX – начала XX веков, превратившие город в музей под открытым небом.

В ходе командировки в Томск Валерий Дениченко, по его словам, решил с губернатором Владимиром Мазуром вопрос о выделении городу средств на строительство вольеров для отловленных бездомных животных. Как отметил мэр Стрежевого, ранее добиться согласия на это у вице-губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра не удалось. «Этот бесконечно добрый человек совсем был не рад моему визиту. На этот раз достаточно сдержанно (есть у нас печальный опыт предыдущего общения) он возмутился нашим неумением за 50 рублей закрыть расходы на 100 рублей. Затем прочитал мне лекцию об успехах Томской области в сельском хозяйстве, достигнутых под его умелым руководством. К сожалению, научить нас так же успешно бороться с собаками отказался. В завершении разговора дал ценный совет – в качестве источника дефицита использовать мою собственную зарплату. Или поискать в любимом мною интернете способы решения проблемы – рассказал об итогах беседы Валерий Дениченко.

Город Стрежевой с населением 39 тыс. человек расположен на крайнем северо-западе Томской области. Валерий Дениченко руководит муниципалитетом с сентября 2021 года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский