В Турках появится набережная с пляжем на Хопре

В Турках Саратовской области в 2023 году планируют начать строительство набережной. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина по итогам встречи с главой района Алексеем Никитиным.

В этом году в Турковском районе по региональным программам отремонтированы две школы, два детсада, дом культуры, по президентской программе продолжается ремонт поселковой школы. Его планируют закончить в следующем году.

В райцентре по программе комфортной городской среды благоустроены шесть дворов и две пешеходные зоны – на улицах Ленина и Советской. В следующем году по этому же проекту в Турках начнут строить набережную с пляжем на Хопре. Сейчас в поселке нет обустроенного подхода к воде.

Роман Бусаргин поручил главе района подготовить проектную документацию на все объекты.

Марина Ковалева