Инвестиции в экономику Ростовской области выросли на 3% в 2022 году

За январь—сентябрь 2022 года в экономику Ростовской области было направлено 287,8 млрд руб. инвестиций, что на 3% больше чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает Ростовстат.

Приоритетными секторами экономики для инвестирования в указанный период стали обрабатывающая промышленность, электроэнергетика и транспортная отрасль. В этих сферах предприятия крупного бизнеса освоили более половины областных инвестиционных объемов.

Из общего объема инвестиций треть было освоено на обновление активной части основных фондов (машин, оборудования, транспортных средств), более четверти — на строительство производственных зданий и сооружений и еще 36% — на жилищное строительство.

Увеличение объемов инвестиций отмечалось у предприятий отдельных направлений обрабатывающей промышленности: производство пищевых продуктов (+17,6% к предыдущему году), производство готовых металлических изделий (+13,3%), производство электрического оборудования (+95%), производство машин и оборудования (+30%) и других, а также у предприятий водоснабжения (+70%), торговли (+23,7%), занятых профессиональной, научной и технической деятельностью (+1,7%).

Доля инвестиций, финансируемых за счет собственных средств составила 45%, привлеченных средств — 55%. В привлеченных источниках преобладали бюджетные средства, которые занимают более 38% общего объема инвестиций крупных и средних организаций. Помимо бюджетных средств организации использовали кредиты и займы, доля которых составила около 11% общего объема.

Кристина Федичкина