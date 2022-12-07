В Свердловской области полицейского отправили в колонию за смертельное ДТП

Камышловский районный суд приговорил к трем годам шести месяцам колонии-поселении полицейского спецгруппы по обеспечению общественного порядка Тюменского ЛО МВД на транспорте, устроившего смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд установил, что вечером 6 августа 2021 года полицейский ехал за рулем автомобиля Lada по ул. Северная в Камышлове. При этом ни он, ни его пассажир не были пристегнуты. Начав обгон и выехав на встречную полосу, он чуть не столкнулся с автомобилем Hyundai, водитель которого успел выехать на обочину. Однако и полицейский решил выехать на обочину, в результате чего все же столкнулся с Hyundai. В результате ДТП пассажир Lada скончался.

Прокуратура просила приговорить полицейского к четырем годам шести месяцам колонии, лишив его водительских прав на два года и 11 месяцев. Суд же вынес более мягкий приговор. Помимо лишения свободы, осужденного лишили прав на два года и 10 месяцев, а также взыскали с него 1,5 млн руб. морального вреда.

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