В Краснодаре 21% жителей считают деньги лучшим новогодним подарком

В Краснодаре 21% жителей заявили, что хотели бы получить деньги в качестве новогоднего подарка. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Еще 15% жителей города хотели бы уйти в отпуск или получить недвижимость. Об автомобиле мечтают 10% респондентов. Получить в качестве подарка новый девайс хотели бы 7% жителей краевого центра.

Мужчины чаще всего говорят о деньгах, автомобилях и девайсах, а женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах.

В целом по России предпочтения изменились: в 2020 году большая часть респондентов говорила об автомобиле как о желаемом подарке, в 2022 — о деньгах. Два года назад уйти в отпуск хотели 11% опрошенных, в нынешнем году — 15%.

Анастасия Донскова

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